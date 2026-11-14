Saša Čečarić iz Pančeva osvojila pet medalja u Istanbulu

Učenica osmog razreda Osnovne škole „Stevica Jovanović“ iz Pančeva, Saša Čečarić, ostvarila je izuzetan rezultat na međunarodnom plesnom takmičenju „Dance Now International“ u Istanbulu. Mlada Pančevka vratila se iz Turske sa četiri zlatne i jednom srebrnom medaljom, čime je obezbedila i učešće na predstojećim velikim takmičenjima u Beču i Rimu.

U jakoj međunarodnoj konkurenciji, učenica odeljenja 8-2 pokazala je vrhunsko plesno umeće i dominirala u gotovo svim disciplinama u kojima je nastupila.

Saša Čečarić je u Istanbulu ostvarila sledeće plasmane:

Solo Dirty Diana: 1. mesto

Solo River: 1. mesto

Disco: 1. mesto

Disco duo: 1. mesto

Discofreestyle: 2. mesto

Pored sjajnih odličja, ovaj uspeh doneo joj je i vredne nagrade u vidu plaćenih kotizacija za nastavak evropske takmičarske sezone. Saša je svojim nastupima osvojila po tri kotizacije za međunarodna takmičenja u Beču i Rimu.

Iz Osnovne škole „Stevica Jovanović“ uputili su javne čestitke svojoj učenici na izuzetnom predstavljanju škole i grada Pančeva na međunarodnoj sceni.

(Pančevac/S.L)