Kako smršati uz pomoć ajurvedske ishrane! 6 saveta zlata vredni

Praznici su se završili, a našem telu je sad nužno potrebno čišćenje iznutra i spolja. Kako god nam bilo, svakako se manje krećemo i nakupljamo višak masti, ukoliko pravilno ne koristimo hranu i vežbanje. Ovi saveti su korisni u svakom momentu i možete ih primenjivati već od danas.

Ajurveda predlaže nekoliko jednostavnih, ali veoma efektnih saveta koji će vam pomoći da izgubite kilograme na zdrav način. Postoje tri konstituciona tipa tzv. doše od kojih su naša tela sačinjena: vata, pita i kapha. Vata je kombinacija vazduha i etera, pita je kombinacija vatre i vode, a kapha je kombinacija zemlje i vode.

Prema Ajurvedi, prekomerna težina može da se odnosi na ​​višak kapha doše (konstitucioni tip elementa zemlje i vode). Dalje, prekomerna težina može izazvati višak kapha doše u telu; zato je važno uravnotežiti ovu došu sledeći određene principe. Ovaj ajurvedski princip ishrane se ne fokusira na kratkotrajne efekte mršavljenja, tako da ne uključuje gladovanje ili nerealno ograničavanje namirnica u kojima možete uživati. Umesto toga, ovaj režim ishrane se odnosi na primenu jasnih pravila koja ne samo da mogu dovesti do gubitka kilograma, već i održati celokupno zdravlje organizma.

1. Jedite tri zadovoljavajuća obroka dnevno

Prema ajurvedskoj tradiciji, koncept digestivne vatre je jako važan. Održavanje zdravog metabolizma zahteva odgovarajuću optimalnu “vatru” digestivnog sistema. Dakle, jedite zdrave, lako svarljive obroke svaki dan, bez užine i grickalica između obroka, kako biste postigli pravilnu aktivaciju digestivne vatre. Na ovaj način se obezbeđuje njen pravilan rad i podstiče se sagorevanje masnih naslaga i osigurava ravnoteža u crevima.

2. Lagana večera pre 19 sati

Ukoliko jedete laganu večeru (u idealnom slučaju pre 19 sati) omogućava se želucu da se “isprazni” pre odlaska na spavanje i tako aktivira prirodne procese detoksifikacije koji se događaju preko noći. Lagana večera treba da se sastoji od čorbica, možete dodati i salatu kako biste osigurali pravilno čišćenje organizma tokom noći.

3. Jedite kapha doša ajurvedsku ishranu

Ovakva ishrana pomaže uklanjanju suvišnih naslaga i toksina iz organizma. U idealnom slučaju, kapha ishrana treba sadržati hranu koja je topla, suva, lagana i lako svarljiva. Odaberite sveže pripremljenu domaću hranu kao sigurni izbor.

4. Vežbajte najmanje tri puta nedeljno

Izdvojite svoje vreme kako biste osigurali da vaš metabolizam radi pravilno i kako biste obezbedili sagorevanje masti. Vežbe mogu uključivati hodanje, trčanje, biciklizam, jogu ili plivanje. Najbolje vreme za vežbanje je rano jutro kada se vaše telo dobro očistilo tokom noći i spremno je za novi dan.

5. Pijte vruću vodu ili čaj tokom dana

Topla voda poznata je kao eliksir u vedskoj tradiciji. Toksini, ili ama, imaju tendenciju zadržavanja u telu koji mogu doći putem zagađenja iz okoline, nezdrave hrane, nebalansirane ishrane itd. Za Amu se zna da je lepljive prirode i da se lako može ukloniti vrućom vodom iz organizma. Pokušajte popiti nekoliko gutljaja tople vode ujutro. Možete dodati malo svežeg đumbira jer ubrzava metabolizam.

6. Spavajte kvalitetno

Poremećeni kvalitet sna može narušiti zdravlje i uticati na težinu. U stvari, moderna istraživanja su otkrila da nedovoljno sna može biti faktor u povećanju telesne težine. Prema ajurvedi, idealno vremene za odlazak na spavanje bi bilo od 22 sata do 6 ujutro.

Ovi saveti vam možda neće pomoći u kratkom roku, ali na dugoročne staze su i te kako efikasni. Učenje ajurvede nas vodi u konstantan balans tela, pa onda i do optimalne težine.

Pančevac/Vremeza.com/ Devini Lux Ayurveda Spa-Monja Švec