Veliki vikend horoskop za subotu, 23. maj

11:02
23.05.2026
Pogledajte šta vam zvezde donose na polju posla, ljubavi i zdravlja za prvi dan vikenda, uz vaše srećne brojeve, boju dana i posebne kosmičke poruke i savete.
♈ Ovan (21. mart – 19. april)
Posao: Subota donosi zasluženi predah. Ako ipak radite, završavate sve obaveze bez pritiska.
Ljubav: Partner predlaže zajedničke aktivnosti. Slobodni Ovnovi dobijaju poziv za izlazak koji ne treba da odbiju.
Zdravlje: Moguća je prolazna ukočenost u vratu. Više se krećite.
Srećni brojevi: 4, 15, 22
Boja dana: Bordo
Poruka: Vikend je vreme za punjenje baterija.
Savet: Provedite popodne u prirodi ili sa dragim ljudima.
♉ Bik (20. april – 20. maj)
Posao: Finansijska situacija se stabilizuje, pa opuštenije planirate vikend kupovinu.
Ljubav: Uživate u toplini doma sa voljenom osobom. Slobodni Bikovi mogu obnoviti kontakt sa nekim iz prošlosti.
Zdravlje: Izbegavajte pretešku hranu tokom večere.
Srećni brojevi: 5, 12, 27
Boja dana: Maslinasto zelena
Poruka: Mir u kući je vaš najveći blagoslov.
Savet: Posvetite se uređenju svog životnog prostora.
♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)
Posao: Vaš um je aktivan i tokom vikenda. Pravite dugoročne planove za narednu radnu nedelju.
Ljubav: Harizmatični ste i privlačite poglede gde god se pojavite. Odličan dan za flert.
Zdravlje: Puni ste energije, idealno vreme za sport ili rekreaciju.
Srećni brojevi: 3, 18, 30
Boja dana: Nebesko plava
Poruka: Vaš optimizam je prelazan i inspiriše druge.
Savet: Smanjite vreme provedeno pred ekranima i odmorite oči.
♋ Rak (21. jun – 22. jul)
Posao: Danas ignorišite poslovne pozive ako je moguće i distancirajte se od radnih obaveza.
Ljubav: Potrebno vam je više nežnosti. Otvoreno recite partneru kako se osećate.
Zdravlje: Osećate blagi umor. Prijaće vam duži san i topla kupka.
Srećni brojevi: 2, 9, 24
Boja dana: Srebrna
Poruka: Slušajte signale koje vam telo šalje.
Savet: Provedite dan sa porodicom, to će vam vratiti unutrašnji mir.
♌ Lav (23. jul – 22. avgust)
Posao: Ponosni ste na rezultate iz protekle nedelje i danas opušteno trošite na sopstvena zadovoljstva.
Ljubav: Nalazite se u centru pažnje na nekom društvenom događaju. Partner pokazuje blagu ljubomoru.
Zdravlje: Odlično. Osećate se snažno i vitalno.
Srećni brojevi: 1, 14, 28
Boja dana: Narandžasta
Poruka: Vaša unutrašnja svetlost privlači lepe događaje.
Savet: Poklonite pažnju osobi koja vas verno podržava iz senke.
♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)
Posao: Možda ćete morati da rešite neku sitnu porodičnu administraciju ili obavezu koju ste odlagali.
Ljubav: Analizirate ponašanje partnera bez realnog razloga. Opustite se i prepustite trenutku.
Zdravlje: Moguća je prolazna glavobolja. Pijte više čiste vode.
Srećni brojevi: 6, 17, 25
Boja dana: Bež
Poruka: Ne mora sve uvek da bude savršeno da bi bilo lepo.
Savet: Isključite telefon na nekoliko sati i posvetite se sebi.
♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
Posao: Kreativni hobiji danas mogu doneti ideju za dodatnu zaradu u budućnosti.
Ljubav: Harmonija vlada u vašem emotivnom životu. Slobodne Vage uživaju u dopisivanju sa harizmatičnom osobom.
Zdravlje: Osećate se dobro, ali ne preterujte sa slatkišima.
Srećni brojevi: 7, 19, 23
Boja dana: Roze
Poruka: Balans između odmora i zabave donosi radost.
Savet: Isplanirajte izlet ili kraću šetnju van grada.
♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
Posao: Intuicija vam govori da su pred vama velike promene od ponedeljka. Danas se odmarajte.
Ljubav: Strastveni i intenzivni razgovori sa partnerom učvršćuju vaš odnos.
Zdravlje: Odlična regeneracija organizma.
Srećni brojevi: 8, 13, 29
Boja dana: Crna
Poruka: Vaša transformacija inspiriše one koji vas vole.
Savet: Otpustite stare zamerke i uživajte u vikendu.
♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)
Posao: Idealno vreme za planiranje putovanja ili edukacije koja vas dugo privlači.
Ljubav: Slobodni Strelčevi mogu doživeti neočekivani susret na javnom mestu. Zauzeti planiraju zajednički vikend.
Zdravlje: Čuvajte se promaje i hladnih napitaka.
Srećni brojevi: 9, 21, 26
Boja dana: Purpurna
Poruka: Svet je pun prilika kada promenite ugao gledanja.
Savet: Budite umereni u trošenju novca tokom vikenda.
♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)
Posao: Teško se isključujete iz poslovnog režima, ali danas svesno izaberite odmor.
Ljubav: Partner ceni vašu pouzdanost, ali mu nedostaje malo više vaše spontanosti.
Zdravlje: Moguća osetljivost zglobova ili kolena.
Srećni brojevi: 10, 16, 22
Boja dana: Tamno siva
Poruka: Strpljiv rad uvek donosi stabilne plodove.
Savet: Dozvolite sebi luksuz da danas ne radite ništa korisno.
♒ Vodolija (20. januar – 18. breakout)
Posao: Danas ste puni originalnih ideja koje zapisujete za ponedeljak. Druženje sa kolegama donosi dobre vesti.
Ljubav: Slobodne Vodolije privlače pažnju svojim neobičnim stilom i humorom. Zauzeti uživaju u dinamici.
Zdravlje: Osećate se odlično i mentalno sveže.
Srećni brojevi: 11, 20, 31
Boja dana: Tirkizna
Poruka: Sloboda da budete ono što jeste je vaša najveća snaga.
Savet: Provedite veče u krugu bliskih prijatelja.
♓ Ribe (19. februar – 20. mart)
Posao: Povoljan dan za bavljenje umetnošću, muzikom ili bilo kojim vidom kreativnog izražavanja.
Ljubav: Sanjarite o idealnoj ljubavi. Ako ste u vezi, podelite svoje maštarije sa partnerom.
Zdravlje: Potrebno vam je više kvalitetnog sna. Smanjite unos kofeina.
Srećni brojevi: 2, 7, 15
Boja dana: Lila
Poruka: Prepustite se toku života sa poverenjem.
Savet: Provedite neko vreme pored vode, to vas dubinski umiruje.
