DA LI SE I VI MUČITE SA SEČENJEM TORTE Dijana GLOGONJAC otkriva SUPER FORU

Brojna pravila o tome kako da isečete savršeno parče torte Dijana Glogonjac je zaobišla u širokom luku i napravila super foru!

Bila je neko ko uopšte nije voleo da kuva. Kada je postala mama sve se promenilo. Dosta vremena je provodila baš u kuhinji, a onda je rešila da počne da se zabavlja baš u tom prostoru.

Snimajući ono što kuva Dijana je osmislila Ig stranicu glogonjac__family i sa drugima počela da deli ne samo svoje kuvarancije već i korisne, duhovite, visprene i ponekad otkačene savete.

View this post on Instagram A post shared by ???????????????????????? ???????????????????????????????????? (@glogonjac__family)

– Sada su tu često neki super korisni trikovi , koje delim sa ženama, i čini mi se da im je to najzabavnije. Reels je format koji ja najviše volim, jer dozvoljava kreativnost, a u nekoliko sekundi stane toliko toga – kaže Dijana.

Kaže da je baš na Instagramu upoznala divne žene, a sa nekima je postala prijateljica.

– Dopisujemo se, delimo razna iskustva i ideje , ali ipak više volim kada uživo popijemo kafu i ispričamo se.

Rođena u Beršićima, na obroncima planine Suvobor, Dijana je u Beograd došla kada je upisala fakultet. Završila je novinarstvo i deset godina radila kao novinar u jednim beogradskim novinama. Danas je srećno udata, majka je dve ćerke koja uživa u slobodi da sama kreira porodični život.

(Pančevac/Žena)

MLADEN SOVILJ SAD VOZI BAJS PO BEOGRADU KO NEKAD PO PANČEVU: Gluma i ja, stvarno sam ubo prstom u pekmez!