Najbolje domaće knedle za supu: Jednostavno se pripremaju i uspevaju iz prve

Gotovo da nema osobe koja ne voli domaću supu sa knedalama. Međutim, knelde ne uspevaju svi da naprave savršeno, ali mi imamo recept uz koji će vam uspeti iz prve.

Nikako nemojte da zaboravite da dodate ulje u smesu, jer će ono pomoći da se knedle ne lepe. Takođe jako je bitno da belanca je penasto umutite, pa da dodate žumanca.

Sastojci:

1 jaje

1 kašičica ulja

prstohvat soli

4 ravne supene kašike griza

Priprema:

Belance i žumance odvojite, pa belance penasto umutite. Zatim dodajte žumance i promešajte da se sjedini. Sipajte ulje i griz. Lagano promešajte, pa ako je potrebno dodajte još jednu kašiku griza.

Smesa treba da bude gušća, ali ne pregusta. Ostavite 10 minuta da malo nabubri. Kašiku prvo umočite u supu, pa uzimajte smesu, i lagano psuštajte u šerpu. Nemojte punu kašiku jer će knedle biti ogromne. Poklopite i ostavite da se kuvaju nekih 5 minuta i supa je gotova.

