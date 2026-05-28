TARZAN OD BANATA: Čuveni Džoni Vajsmiler je rođen u selu Međa. Ovo mu je bila poslednja želja

Čuveni Džoni Vajsmiler, glumac koji se proslavio kao Tarzan i plivač koji je osvojio pet zlatnih medalja na Olimpijadi i postavio desetine svetskih rekorda u plivanju, zapravo dolazi iz naših krajeva. Džoni, čije je pravo ime Johan, rođen je u banatskom selu Međa, u blizini srpsko-rumunske granice, a kada je imao sedam meseci sa porodicom se preselio u Ameriku.

Iako se po jednoj verziji navodi da je Vajsmiler rođen u Frajdorfu, današnjem predgrađu Temišvara, postoje brojni dokazi da je pravo rodno mesto poznatog glumca, u stvari, banatsko selo Međa. Roditelji Peter i Elizabeta su sinu dali ime Johan, ali je dečak zbog nasilne mađarizacije stanovništva u knjige upisan kao Janoš.

View this post on Instagram A post shared by Johnny Weissmuller (@johnnyweissmullerofficial)

Nakon što se kao devetogodišnjak teško razboleo, doktori su malom Džoniju savetovali da se bavi plivanjem i on je 1921. postao šampion Amerike u disciplinama 45 i 200 metara. Da bi dobio američki pasoš falsifikovao je svoju biografiju i naveo je podatke mlađeg brata Petera koji je rođen u Americi.

July 19, 1922: Swimmer Johnny Weissmuller first to break 1 minute barrier for 100m freestyle; swims 58.6s at Alameda, CA. #swimming pic.twitter.com/uZ62O60TgR — DrPopCultureBGSU (@DrPopCultureBG) July 19, 2022

Ostalo je istorija – Džoni je 1922. oborio svetski rekord na 100 metara, a zatim je na Olimpijadama u Parizu 1924. i Amsterdamu 1928. osvojio pet zlatnih medalja. Ostaje zabeleženo da je tokom neverovatne karijere Vajsmiler postavio 67 svetskih rekorda i da je u penziju otišao kao čovek koji nije izgubio nijednu trku u kojoj je učestvovao!

Početkom 1929. je počeo da radi kao model, a dve godine kasnije potpisuje ugovor sa filmkom kompanijom MGM. Na filmu je debitovao 1932. u ostvarenju “Tarzan čovek majmun” i preko noći je postao velika zvezda.

U prvih šest filmova iz ovog serijala, partnerka mu je bila Morin O’Saliven i čuvena šimpanza Čita. Vajsmiler je Tarzana glumio u 12 ostvarenja, a pojavio se u još dvadesetak filmova.

Džoni Vajsmiler, koji se ženio pet puta (iz tih brakova je imao troje dece), preminuo je 20. januara 1984. i sahranjen je u blizini Akapulka. Džonijeva poslednja želja je bila da se tokom sahrane tri puta pusti poznati Tarzanov poklič.

(Pančevac/Telegraf)

NE MOŽETE DA IZDRŽITE STROGU DIJETU? MRŠAVITE BEZ GLADOVANJA: 20 načina da uštedite kalorije

SNAJKA POZNATE GLUMICE SOFIJE LOREN JE SRPKINJA! Mnogo voli naš jezik, svojoj deci peva na srpskom!

ŽIVOT MARIJE KALAS BIO JE PUN TRAGEDIJA: Ljubavnik je fizički zlostavljao, majka je mučila a postala je i zavisna od snažnih sedativa