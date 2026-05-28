RIZNICA ZDRAVLJA: Osim što su izuzetno ukusne, trešnje usporavaju starenje i čuvaju vitku liniju

Trešnje su bogate vitaminima i mineralima i prava su pravi izvor zdravlja. Sazrevaju u maju i junu, te je sada pravo vreme da navalite na ukusne crvene bobice.

Pune su vitamina A, B i C, ali i raznih sastojaka koji pomažu u borbi protiv raka, u prevenciji srčanih oboljenja i ublažavanju bolova uzrokovanih artritisom.

Ublažavaju glavobolju

Veoma su efikasne i protiv glavobolje. Štaviše, neke studije su pokazale da su 20 trešanja 10 puta efikasnije protiv glavobolje od aspirina.

Podstiču mršavljenje

Takođe, sadrže i malo kalorija, bogate su vlaknima koja podstiču probavu, čiste organizam od toksina, te su odličan saveznik u održavanju vitke linije.

Za zdravlje kože i kostiju

Protivupalna sredstva (flavonoidi) koja sadrže ublažavaju simptome alergije i astme, a podstiču proizvodnju kolagena koji je ključan za zdravlje kože, kostiju i vezivnog tkiva.

Usporavaju starenje

Kako starimo tako se i proizvodnja kolagena u našem telu usporava i to se odražava pojavom prvih bora. Osim toga, karakterističan je i višak celulita, te suva koža i kosa.

Smiruju nervozu i poboljšavaju san

Trešnje su odlične u ublažavanju napetosti, nervoze, razdražljivosti i nesanice. Melatonin, hormon koji se nalazi u ovom voću ima umirujuće delovanje na neurone u mozgu. Stoga, kako biste poboljšali san i raspoloženje konzumirajte trešnje.

(Pančevac/Stil)