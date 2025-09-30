KULTURNI CENTAR: Bogat pozorišni program u oktobru

Kulturni centar Pančeva tokom oktobra priprema raznovrstan i bogat pozorišni program. Na repertoaru su gostujuće predstave renomiranih teatara, autorski projekti poznatih glumaca, kao i niz pozorišnih matinea za decu.

U Dvorani Kulturnog centra, 7. oktobra u 19.30 biće izvedena predstava „Kuća“ Nebojše Ilića, u produkciji Zvezdara teatra i režiji Voje Brajovića. Uloge tumače Branimir Brstina, Nebojša Ilić i Ivana Zečević. Komad se bavi temom „stranstvovanja“, osećajem pripadnosti i potrage za sopstvenom „kućom“. Autor Nebojša Ilić ističe da je želeo da kroz duhovitu priču o tri lika, tri generacije i tri vremena prikaže traganje, avanturu i uzbuđenje koje ovaj osećaj donosi. Radnja vodi publiku kroz Toronto, Beograd i jedno malo selo u Srbiji, kroz tri godišnja doba – zimu, proleće i jesen.

Dva dana kasnije, 9. oktobra u 19.30, publika će videti autobiografski comedy-show Hristine Popović „Dobro sam ispala (šta mi fali)”. Posle brojnih uloga na filmu, televiziji i u pozorištu, Hristina Popović prvi put samostalno izlazi pred publiku. Predstava kombinuje oštar humor, britku autoironiju i životne istine kroz duhovitu ispovest žene koja se saplitala, padala i ustajala, da bi na kraju – dobro ispala. U ovom formatu publika će otkriti i odgovore na pitanja kao što su: zašto je ispala, kome je ispala, u koju boju je tata okrečio sobu kad se rodila, kao i savet njene bake sa 95. rođendana.

Na Maloj sceni, 21. oktobra u 19.30 biće izveden komad „Zagonetne varijacije” Erika Emanuela Šmita, u režiji Janka Cekića, sa Goranom Šušljikom i Jankom Cekićem u glavnim ulogama. Ova drama govori o ljubavi, mržnji, strasti i mizantropiji. Koga volimo kada volimo? Da li je ljubav samo jedan srećni nesporazum? Dijalog između dobitnika Nobelove nagrade koji živi na zabačenom ostrvu i novinara koji ga intervjuiše ubrzo prerasta u igru svirepe i uvijene istine, sa nizom otkrića i neočekivanih obrta. Predstava traje 80 minuta, a cena karte je 1.200 dinara.

Oktobar u Kulturnom centru Pančeva obeležiće i bogat program za decu u okviru ciklusa Pozorišni matine.

U subotu, 4. oktobra u 12 sati biće izvedena predstava „Zlatokosa” Alegretto teatra iz Vršca, u režiji Katarine Orešan. Magična priča o devojci duge zlatne kose, obogaćena akrobatskim elementima i dramskim izrazom, donosi uzbudljivu i toplu avanturu o slobodi i hrabrosti.

Narednog vikenda, 11. oktobra u 12 sati, najmlađa publika uživaće u predstavi „Lepotica i zver” pozorišta Sanjalište iz Beograda, u adaptaciji i režiji Nikole Markovića. Jedna od najlepših bajki svih vremena donosi priču o ljubavi, promeni i hrabrosti, uz pouku da je upravo ljubav ta koja oplemenjuje i menja svet.

Subota, 18. oktobar u 12 sati rezervisana je za predstavu „Kako sam postao kralj”, u režiji Mateje Popovića. Avantura gusara Ilije vodi ga do iznenadne uloge kralja, uz poruke o istrajnosti, prijateljstvu i hrabrosti, u dinamičnoj i razigranoj formi inspirisanoj savremenim evropskim teatrom za decu.

Pozorišni oktobar biće zaokružen 25. oktobra u 12 sati, kada će na sceni biti izvedena predstava „Škrti berberin” po tekstu Aleksandra Popovića, u režiji Petra Pejakovića, u zajedničkoj produkciji Dečije scene „Pođi tuda“, Kulturnog centra Pančeva, Udruženja BUDI i Kotorskog festivala pozorišta za decu. Predstava kroz humor i živopisne likove otkriva važnost deljenja i dobrote, spajajući igru, muziku i lutkarske elemente.

Ulaznice za sve programe dostupne su na blagajni Kulturnog centra Pančeva.