OMOLJICA: Golubarsko društvo „Srb 196“ proslavilo 45 godina postojanja

Za članove golubarskog društva „Srb 196“ iz Omoljice, aktivnost oko ovih ptica je pre svega hobi, pa tek onda sport i posao.

U proteklim godinama ostvareni su zapaženi rezultati, i društvo se može pohvaliti mnogim osvojenim nagradama i trofejima, kaže predsednik golubarskog društva „Srb 196“ Milan Topalović.

„Izdvojio bih da smo više puta bili opštinski prvaci, što sa seniorima, što sa juniorima. Takođe, više puta smo bili i regionalni prvaci. U regionu se takmiče opština Kovin, Zrenjanin i Pančevo, tako da smo mi kao udruženje što ekipno, što pojedinačno bili dosta puta na pobedničkom postolju, a inače je u konkurenciji jako veliki broj golubara. Imali smo uspeha i za više saveze, za Savez Srbije, za utakmice Balkana koje se održavaju, tako da uvek imamo takmičare koji imaju kvalifikacije i koji nas na neki način predstavljaju u tim višim savezima“, rekao je Topalović.

On je dodao da ponekad postoje komplikacije oko golubova, da im treba biti posvećen svakodnevno, ali da im ništa od toga nije teško jer je za njih golubarstvo pre svega hobi.

„Nije teško, to je hobi, pasija kao svaka pasija, kad nešto voliš ništa ti nije teško. Nije ti teško da izađeš iz noćne smene da pustiš golubove, ne spavaš, pa da ih pratiš jer te adrenalin drži. Ne može ni golub svaki dan da leti jer su vremenski uslovi takvi da moraš da ih puštaš samo po lepom vremenu. Sve je to neka ljubav koja te drži i koja te gura da bi na kraju sve to izdržao“, istakao je Topalović.

Udruženje golubara iz Omoljice se konstantno širi, ove godine su se pridružila 3 člana iz Brestovca, a predsednik takmičarske komisije društva „Srb 196“ Mitar Lukić kaže da će ovaj trend pokušavati da održavaju i u budućnosti.

„Širimo se, što se tiče članstva, ove godine smo primili 2-3 člana iz Brestovca, dobri takmičari, a pre neki dan smo primili jednog člana iz Starčeva. Valjda ljudi prepoznaju dobro i pravo društvo pa dolaze kod nas“, rekao je Lukić.

Ono što je neophodno svakom golubu da bi bio spreman za takmičenje je kvalitetna ishrana. Sa intenzivnim treninzima se počinje kada golub napuni 4 meseca, pa je tek nakon tog procesa golub potpuno spreman.

Najveću podršku u celokupnom procesu društvo golubara „Srb 196“ dobija od Grada Pančeva i Mesne Zajednice Omoljica.

(Pančevac/RTV Pančevo)