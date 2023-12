SLAVU SAM NASLEDIO OD DEDE, TO JE NAJBITNIJI DAN ZA NAS: Veliki broj vernika u Čačku danas slavi Svetog Nikolu

Vernici u Srbiji danas obeležavaju jednu od najvećih krsnih slava – Svetog Nikolu. Za ovu slavu važi pravilo da pola Srbije slavi, a druga polovina odlazi na slavu. Kada je u pitanju grad Čačak, prema nezvaničnim procenama negde oko 30 odsto Čačana slavi Svetog Nikolu.

Čačani su jutros još pre zore poranili u svoje hramove da prekade slavske kolače, jer to je običaj koji se i dan danas poštuje i ne preskače.

„Već sedmu godinu kako sa svojom porodicom slavim današnju slavu. Slavu sam nasledio od dede, tako da je to neka tradicija i veliki dan za nas. Današnji dan za nas je pre svega dan mira, blagostanja i okupljanja, kao i zajedništva i sloge. Ovo je dan kada na neki način sumiramo dosadašnji rad u ovoj godini i pravimo planove za naredni period”, rekao je za RINU Stefan Orlović iz Čačka.

Iako savremeni trendovi polako uzimaju primat u svakom segmentu života, krsna slava kod Srba jedan je od najvažnijih dana u godinu i to je za mnoge veza između predaka i potomaka.

„Godinama slavim Svetog Nikolu, a moram reći da se i po očevoj i po majčinoj liniji slavila ista slava, tako da sam ja još od malih nogu naučio da slavim. Moje slave su ranije bile poznate u gradu, to je bilo ono vreme kada slava nije bila samo kolač i žito, nego kad je bilo druženje. Imao sam čak oko 50 gostiju, u to vreme ljudi su dolazili posle osam slava kod nas. Međutim, danas se slavi drugačije, danas se slavi kako treba praiskonski, a to je, dakle, kolač, žito i sveća i samo najbliži gosti”, rekao je Ilija Petrović, nekadašnji fudbaler bivše Jugoslavije.

Inače, nije na odmet podsetiti da je Sveti Nikola zaštitnik moreplovaca, dece i siromašnih. Takođe, ovom svetitelju se mole i nerotkinje za porod.

Ono što je interesantno, Sveti Nikola je prema predanjima pomagao ljudima u brojnim njihovim nevoljama, ali je želeo da ostane anoniman, pa je novac stavljao ljudima u odevne predmete, pa bi oni pronašavši pomoć bivali iznenađeni.

Na ovaj praznik lepo je darivati decu lešnicima, orasima i jabukama, a nekada se sveti Nikola u brdsko-planinskim selima zapadne Srbije nije mogao zamisliti bez snega, međutim, danas je sveti dan osvanuo sa golomrazicom i temperaturom vazduha ispod nule.

