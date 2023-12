ISTIČE ROK ZA IZJAŠNJAVANJE OSMAKA O TREĆEM PREDMETU

Izjašnjavanje je počelo 1. decembra i obavlja se pisanim putem u školi ili elektronski preko portala Moja srednja škola.

Prošle školske godine ukinut je kombinovani test, a umesto njega đaci sada biraju jedan predmet koji će polagati od pet ponuđenih, a to su biologija, istorija, geografija, fizika ili hemija.

Kako je objavljeno u kalendaru upisa na portalu MSŠ, đaci će od 22. do 26. januara 2024. moći da provere da li je njihovo opredeljenje iz kog predmeta će raditi treći test na probnoj maloj maturi tačno evidentirano, a 29. i 30. januara u matičnim školama u periodu od 8 do 15 časova moći će da ulože prigovor ukoliko je došlo do greške.

Objavljivanje izjašnjenja učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na probnom završnom ispitu biće objavljeno u četvrtak, 1. februara na zvaničnom sajtu MSŠ i neposredno u školi do 8 časova.

Đacima je data mogućnost da se posle probne male mature predomisle i promene svoj izbor, pa će tako od 8. do 11. aprila od 8 do 15 sati moći u svojim osnovnim školama da podnesu zahtev za promenu predmeta, a 12. aprila biće objavljeno konačno izjašnjenje na zvaničnom sajtu MSŠ i neposredno u školi.

Nakon toga učenici više neće moći da se predomisle o predmetu koji će polagati na završnom ispitu kao treći test.

Probni završni ispit iz matematike biće održan 22. marta 2024. u periodu od 12 do 14 časova, a dan kasnije, 23. marta osmaci će rešavati test iz srpskog/maternjeg jezika od 9 do 11 časova, a od 11.30 do 13.30 radiće treći test iz izabranog predmeta.

Prijavljivanje učenika za prijemni ispit elektronskim putem preko portala MSŠ biće moguće od 15. do 24. aprila do 16 časova, dok će prijavljivanje neposredno u školama biti moguće u petak 19. aprila i ponedeljak 22. aprila u periodu od 9 do 16 časova.

Osmaci će završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika polagati 17. juna, matematiku 18. juna, a treći test iz predmeta po izboru 19. juna u periodu od 9 do 11 časova.

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole i portala MSŠ biće objavljeni 21. juna do 8 časova, dok će konačni rezultati biti objavljeni u ponedeljak 24. juna do 8 časova.

Popunjavanje liste želja za upis elektronskim putem putem portala MSŠ (www.mojasrednjaskola.gov.rs), kao i predaja liste u osnovnim školama je od 25. juna u 8 časova do 26. juna do 15 časova.

Konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće 1. jula do 8 časova, kada će biti objavljena i preostala slobodna mesta za upis u drugom krugu za koji će se moći prijavljivati do 5. jula do 15 časova.

