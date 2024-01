JEZIVE SCENE U BLIZINI GROBA GENERALA SULEJMANIJA: Više od 70 mrtvih, tela leže oko džamije VIDEO

Više od 70 ljudi poginulo je u dve eksplozije koje su odjeknule u iranskom gradu Kermanu blizu mesta gde je sahranjen moćni general Kasim Sulejmani.

Lokalni mediji prenose da ima više od 170 povređenih.

Iranska agencija IRNA navodi da je prva eksplozija odjeknula blizu groblja, a druga nekoliko minuta kasnije na putu ka groblju Golzar.

🔞| Graphics | Two explosions shook the city of #Kerman in #Iran causing until now 30 deaths. This happened while the people were attending a Qassem Soleimani commemoration ceremony.

#کرمان pic.twitter.com/6ahgcRRTet

— OSINT-Jihadi Monitor (@JihadiInt) January 3, 2024