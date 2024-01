DEKI JE DEO NAŠIH DUŠA: Srpska himna, trobojka i mnogo suza! Emotivni oproštaj od Dejana Milojevića

Košarkaši Golden Stejta pobedili su jutros Atlantu sa 134:112, u utakmici u kojoj su se oprostili od svog pomoćnog trenera Dejana Milojevića, koji je umro od srčanog udara.

U emotivnoj ceremoniji pre utakmice, igrači obe ekipe su stajali mirno na terenu dok je intonirana srpska himna u čast Milojevića. Igrači Golden Stejta su izašli na zagrevanje u majicama na kojima su u srcu ispisani inicijali Dejana Milojevića i reči „Deki“ i „brate“, koju je nekadašnji košarkaš često koristio tokom rada sa igračima.

„Dekijev osmeh, njegova radost, smeh su uvek bili prisutni. Večeras, umesto minuta ćutanja, želeo bih da mi se pridružite u odavanju počasti Dekiju i njegovoj divnoj porodici, želeo bih da ga pozdravimo ovacijama koje može da čuje na nebu“, rekao je trener Golden Stejta Stiv Ker.

Navijači u hali su poslušali trenera i ovacijama pozdravili Milojevića koji je 17. januara umro od srčanog udara u 46. godini.

Emitovan je i video-snimak i fotografije Milojevića, koji je sa Voriorsima osvojio šampionski prsten 2022. godine.

„(Deki) is a part of our soul.“ pic.twitter.com/u3Og4TwoV5

Po intoniranju američke himne, igrači Golden Stejta su skinuli majice i jedan po jedan poređali su ih na stolicu na kojoj je Milojević sedeo prethodne dve i po godine. Na toj stolici ostavljena je bela ruža.

Milojevićeva supruga Nataša i dvoje dece Nikola i Maša uplakano su gledali ceremoniju, a na kraju im je uručen buket belih ruža.

In honor of Dejan Milojević, the Serbian National Anthem was played before tonight’s @warriors game. pic.twitter.com/ZjVNAfrgKV

— Chase Center (@ChaseCenter) January 25, 2024