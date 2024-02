ED PANČEVO: Isključenja struje za petak, 2. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 2. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Vršcu.

Pančevo

09.00 – 11.00 – Zlatiborska, M. Pavića, Kranjčevića, Laloška.

Pančevo

09.30 – 13.30 – Bavaništanski put neparna strana od Mireksa do zatvora.

Vršac

08.00 – 14.30 – Ive Milutinovića br. 94 I 94 A, D. Tucovića od br. 32 A do 60 I od br. 33 do 75, Heroj Pinki od D. Tucovića do Sremske, Ljubljanska od Vaska Pope do Sremske.

(Pančevac)