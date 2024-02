MILE SRUŠIO SVE PREDRASUDE Iako mu je desna ruka nepokretna, sa levom stvara umetnička dela!

Svilajnac – Miloljub Mile Jovanović iz sela Sedlari nedaleko od Svilajnca, ne bi imao devet razreda , da nije ponavljao sedmi, ali to mu nije bila prepreka da pokaže svoj neverovatan talenat. Ne zna se da li se bolje pokazao kao, stočar, voćar ili ugostistelj. Ali, po svemu sudeći najbolje mu je za rukom pošlo da postane umetnik. Za njegova izrerbarena dela čula je cela Srbija.

– Sve sam radio desnom rukom do devedesetih godina, medjutim pogodila me bolest gde sam morao da se operišem gde sam ostao nepokretan u desnu ruku i nogu. Medjutim, kako ne mogu miran, ja sam počeo da rezbarim levom rukom i trebalo mi je vremena, ali kada te natera muka, ništa ti nije teško – kaže Mile za agenciju RINA.

U njegovoj radionici izrezbareno je više od 200 umetničkih dela i istrugano više stotina kubika razne gradje.

– Sve sada radim levom i pomažem se malo desnom rukom. Uglavnom pravim nameštaj, ali i slike sa motivima vukova, lisica i zečeva. Pravio sam stolice od jelenskih rogova ili vinove loze – priča Miloljub.

On je od svoje štale napravio neverovatan atelje, u kojoj su sačuvana dela napravljena njegovim rukama.

– Sve što sam ja do sada napravio sačuvano je ispod ovog krova, gde se nekada nalazila štala. Od male radionice do izložbenog prostora. Ovde se oseća onaj pravi miris radionice sa starim alatima koji možda sada nemaju ni gde da se kupe – zaključuje on.

Ipak, Mile je svoj deo umetničkog opusa sačuvao i u svojoj seoskoj konobi, u kojoj je publika najbrojnija pošto njegov ugostiteljski objekat uvek je pun gostiju. Tu se mnogi dive Milovoj desnici, koja je sticajem okolnosti prerasla u levicu i koja i dan danas črvsto drži gleto u ruci.

(Pančevac/RINA)

