PANČEVCI USPEŠNI U BEOGRADU Plivači Dinama osvojili 9 medalja na takmičenju „Sve prolazi, Zvezda traje“

Takmičenje u plivanju pod nazivom „Sve prolazi, Zvezda traje“ održano je ovog vikenda na bazenu SC „Milan Gale Muškatirović“. Na takmičenju je učestvovalo 506 takmičara iz 30 klubova, među njima su bili i klubovi iz Pančeva.

Plivački klub Dinamo imao je 36 takmičara, a osvojeno je devet medalja. Najuspešniji je bio Luka Geratović koji je osvojio četiri medalje u kategoriji dečaka rođenih 2016. godine i mlađi. On je u trkama na 50 metara delfin, 50 metara leđno i 50 metara prsno stigao do srebrnih medalja, dok je u trci na 50 metara kraul osvojio treće mesto i bronzanu medalju. U trci na 50 metara prsnim stilom medaljom se okitila i Jelisaveta Lazić, koja je do cilja doplivala kao druga osvojivši srebrnu medalju u kategoriji devojčica rodjenih 2015. godine.

U kategoriji dečaka rodjenih 2012. i 2013. godine medalje su osvojili Martin Husarik, koji je u trci na 100 metara delfin osvojio bronzanu medalju i Milutin Jocić, koji je osvojio bronzu plivajući 100 metara ledjnim stilom.

Lena Šdiku je u trci na 200 metara mešovitim stilom, osvojila zlatnu medalju.

Devojčice rođene 2010. i 2011. godine, osvojile su ukupno četiri medalje. Danica Divljak do medalje je doplivala u trkama na 100 metara delfin stilom, osvojivši srebrnu medalju i 100 metara prsnim stilom gde je prva doplivala do cilja. Danica Konstantinov, prva je doplivala do cilja u trci na 100 metara ledjnim stilom, dok se na 200 metara mešovitim stilom okitila srebrnom medaljom.

U štafetnim trkama PK „Dinamo“ bio je uspešan. Medaljama su se okitili plivači i plivačice rodjeni 2014. godine i mladji, koji su plivali štafetu 4×50 metara mešovito u sastavu Mila Matić, Luka Geratović, Jelisaveta Lazić i Damjan Milosavljev. Milutin Jocić, Darija Veličkovski , Lena Šdiku i Martin Husarik činili su sastav druge srebrne štafete 4x50mešovito, a u kategoriji plivača i plivačica rodjenih 2012. i 2013. godine.

(Pančevac/RTV Pančevo)

