NA KEJU KRAJ TAMIŠA Ovde će se deca igrati

Kej, omiljeno šetalište Pančevki i Pančevaca svih generacija, dobiće još jedan prostor, ovog puta za najmlađe. Kako je najavila gradska menadžerka Maja Vitman sredinom ove nedelje, veliko dečje igralište će se uskoro pojaviti na platou kraj stare železničke stanice.

– Našim mališanima ćemo prirediti divno iznenađenje na keju i mnogo se radujemo ovim radovima. Najavili smo postavljanje predivnog dečjeg igrališta površine 850 kvadratnih metara, koje će biti i najveće na teritoriji grada Pančeva. Ono što ga čini posebnim, pored predmetne lokacije, jeste tartan podloga, koja je jedinstvena na teritoriji Srbije, s motivima vezanim za naš grad. Igralište avanture će mališanima uzrasta od šest meseci do dvanaest godina doneti raznovrsne sprave na kojima će moći da razvijaju svoje motoričke sposobnosti. Sva dečica su nam od velikog značaja i međusobna interakcija je nešto što želimo da unapredimo – rekla je gradska menadžerka.

Deca prilikom igre stiču fizičke veštine, ali i neprestano uče, čak i kada to ne izgleda tako, pošto se dobro zabavljaju. Grad želi da mališanima omogući aktivnu igru na otvorenom uz sticanje znanja i lepih uspomena. U nastavku uređenja priobalja, pored multifunkcionalnog dečjeg igrališta s kompletnom opremom, biće postavljen i pripadajući mobilijar. Lokacija novog dečjeg igrališta je precizno birana: da bude bezbedna, s mogućnošću proširenja daljeg kapaciteta. Naći će se ispred stare železničke stanice, koja predstavlja jedan od simbola našeg grada.

– Želja nam je da dečicu od najranijih godina učimo o istoriji našeg grada, kako se razvijao i koji je značaj imao nekad i sad. Ponosni smo na naše kulturno i industrijsko nasleđe, koje treba da negujemo i prenosimo njegovu važnost budućim naraštajima. Igralište će biti povezano s rekonstruisanim šetalištem i platoom stare železničke stanice – kazala je Maja Vitman.

Planirani su sledeći sadržaji: zip-lajn namenjen za uzrast dece od četiri do dvanaest godina; ljuljaška „ptičje gnezdo”, koja omogućava korišćenje sprave za osmoro dece u isto vreme; brodić s jedrom, penjalicom i toboganom namenjen za uzrast dece od dve do šest godina; zamak s mostićem, jedrom, penjalicom i toboganom za uzrast dece od dve do šest godina.

Uz pomenuto, na igralištu će se naći i kombinovana ljuljaška sa dva sedišta, za uzrast dece od četiri do deset godina. Zatim, klackalica za isti uzrast, kao i ona sa četiri sedišta za decu od tri do osam godina, te jedna sa dva sedišta. „Hit” će biti lokomotiva. Postojaće i interaktivne igre („ježeva kućica”, „školica” i „skok udalj”), kao i aplikacije (pečurka, pužić, pčelica, ribice, sova…) u nivou gumene podloge, a važno je pomenuti i mrežu za uzrast dece od pet do dvanaest godina.

Ispod svakog rekvizita biće postavljena podloga za ublažavanje udara – liveni tartan, a većina sprava je proizvedena od recikliranih materijala, što je trend u svetu, čime se utiče na smanjenje emisije štetnih gasova.

Maja Vitman je dodala:

– Kao posebne elemente izdvojila bih mrežu i zip-lajn. Penjalice ovog tipa su interesantne deci uzrasta preko pet godina i pospešuju razvoj njihovih motoričkih sposobnosti, balansa i koordinacije. Ovaj rekvizit može koristiti oko osamdesetoro dece u isto vreme. Nadamo se da ćemo obradovati ne samo mališane već i njihove roditelje, bake i deke i da će upravo na ovom mestu imati sadržajne avanture i stvarati lepe uspomene. Radovi na uređenju keja se izvode u kontinuitetu i ovde nećemo stati. Već se priprema sledeća faza, a odnosi se na ugradnju nove teretane na otvorenom u neposrednoj blizini. Takođe, ove godine ćemo kompletno urediti područje plaže i time za ovu godinu zatvoriti planirana ulaganja.

Ugovorena vrednost predmetnih radova je bezmalo 43 miliona dinara, a rok za izvođenje je 60 kalendarskih dana.

