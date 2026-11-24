Preminuo je mitropolit bački Irinej Bulović, saznaje Tanjug.

Mitropolit Irinej je bio u teškom zdravstvenom stanju posle nedavnog operativnog zahvata, a bio je zbrinut u Institutu u Sremskoj Kamenici.

Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej bio je na čelu Eparhije bačke od 1990. godine.

Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački gospodin Irinej (Bulović) rođen je 11. februara 1947. godine, u selu Stanišiću kod Sombora, od roditelja Mihaila i Zorke Bulović.

Na krštenju u hramu Prenosa moštiju svetog oca Nikolaja u Stanišiću, 16. februara 1947. godine, dobio je ime Mirko. Kao krsnu slavu proslavlja Sabor svetog Jovana Krstitelja – Jovanjdan.

Osnovnu školu je završio u rodnom Stanišiću, 1961. godine, a gimnaziju u Somboru, 1965. godine. Po blagoslovu blaženopočivšeg episkopa bačkog Nikanora (Iličića) upisao se na Bogoslovski fakultet SPC u Beogradu 1965. godine, a diplomirao je na istom 1969. godine, sa odličnim uspehom (prosečna ocena 9,47).

Istovremeno sa Bogoslovskim fakultetom studirao je i na Odeljenju klasičnih nauka Filosofskog fakulteta u Beogradu radi što boljeg upoznavanja sa klasičnim jezicima.

Za vreme studija, 1968. godine, sa blagoslovom episkopa bačkog Nikanora, prelazi iz Eparhije bačke u Eparhiju raško-prizrensku. Iste godine, na praznik Blagovesti, u manastiru Ćelijama kod Valjeva, primio je monaški postrig od svog duhovnog oca, ave Justina Popovića, dobivši monaško ime Irinej.

U jesen iste godine, episkop raško-prizrenski Pavle (potonji patrijarh srpski) rukopolaže ga za jerođakona u katedralnom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Prizrenu, a zatim, na praznik Vozdviženja Časnoga Krsta, u čin jeromonaha, u manastiru Svete Trojice kod Mušutišta (Metohija).

Blagoslovom i odlukom Svetog Arhijerejskog Sinoda, nedugo po osnivanju Monaške škole pri manastiru Ostrogu, boravi u pomenutom manastiru 1969 – 1970. godine i, kao suplent, predaje u navedenoj školi.

Deceniju od 1970. do 1980. godine, blagoslovom i staranjem tadašnjeg episkopa raško-prizrenskog Pavla, proveo je u Atini na postdiplomskim studijama na Bogoslovskom fakultetu Atinskog univerziteta. Tokom školske 1974/1975. godine, u zvanju suplenta, bio je nastavnik Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu.

U vreme boravka u Atini, služio je u manastiru Svetog Nikole u Kalisiji, u okolini Pendelija (Atika), pod duhovnim staranjem svetoga starca Porfirija Kavsokalivita.

Juna 1980. godine, odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Tajna razlikovanja božanske suštine i energije u Svetoj Trojici po svetome Marku Efeskom Evgeniku“ (srpski prevod), objavljen je 2019. godine kao zajednički izdavački poduhvat Besede, izdavačke ustanove Eparhije bačke, i Matice srpske.

Posle studija u Atini odlazi na Bogoslovski institut Svetog Sergija u Parizu, gde se, u okviru studijskog boravka (1980-1981), upoznaje sa vodećim ličnostima i literaturom savremenog ruskog bogoslovlja.

Za docenta na katedri Svetog Pisma Novog Zaveta na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu izabran je 1981. godine, a istovremeno postaje i nastavnik grčkog jezika.

Iste godine, od blaženopočivšeg patrijarha srpskog Germana dobija kanonski prijem za Arhiepiskopiju beogradsko-karlovačku. Posle izbora za dekana Bogoslovskog fakulteta akademske 1986/1987. godine, blaženopočivši patrijarh German ga je odlikovao činom protosinđela 1987. godine.

Na dužnost dekana je reizabran i 1987/1988. godine, a 1991. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora. Za redovnog profesora po pozivu na Duhovnoj akademiji Svetog Vasilija Ostroškog u Srbinju izabran je 1996. godine.

Nastavno-naučno veće Bogoslovskog fakulteta u Beogradu izabralo ga je 2001. godine za redovnog profesora. Tokom višedecenijskog rada na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu biran je ponovo na dužnost dekana fakulteta najpre u periodu od 2006. do 2009. godine, a zatim i u periodu od 2009. do 2012. godine.

Dao je veliki doprinos osnivanju Biblijskog instituta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Posle trideset i četiri godine nastavničke službe na Bogoslovskom fakultetu, 1. oktobra 2015. godine odlazi u mirovinu.

Na redovnom zasedanju Svetog Arhijerejskog SPC u Pećkoj Patrijaršiji, 26. jula 1989. godine, prodekan Bogoslovskog fakulteta protosinđel dr Irinej (Bulović) je izabran za Episkopa moravičkog, vikara patrijarha srpskog Germana.

Sveti Arhijerejski Sinod ga je, 31. jula iste godine, odlikovao činom arhimandrita. Zbog bolesti patrijarha Germana, na episkopsku hirotoniju čekao je nepunih godinu dana i po saborskoj odluci od 17. maja 1990. godine izvršio je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Jovan, uz sasluženje episkopa raško-prizrenskog Pavla, žičkog Stefana, šumadijskog Save, budimskog Danila i banatskog Amfilohija, u hramu Svetih apostola u Pećkoj Patrijaršiji, 20. maja 1990. godine.

Na istom zasedanju Svetog Arhijerejskog Sabora izabran je za administratora Eparhije bačke u Novom Sadu, a dotadašnji administrator, episkop šumadijski Sava, uveo ga je u dužnost 17. juna 1990. godine.

Na zasedanju Svetog Arhijerejskog Sabora, 6. decembra 1990. godine, izabran je za eparhijskog arhijereja Eparhije bačke. Ustoličenje u Novom Sadu izvršio je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Jovan, 23. decembra iste godine.

Po odlukama Svetog Arhijerejskog Sinoda i Sabora, vršio je dužnost administratora Eparhije bačke (1990), Eparhije austrijsko-švajcarske (2011 – 2014), Eparhije osečkopoljske i baranjske (2017 – 2018), crkvenih jedinica u Austriji (2023-2024) i Eparhije austrijske (od 2024. godine do sada).

Za vreme svoje episkopske službe aktivno učestvuje u radu Svetog Arhijerejskog Sabora. U više navrata je bio biran za člana Svetog Arhijerejskog Sinoda i Velikog Crkvenog suda, kao i za člana mnogih važnih crkvenih komisija i delegacija.

Objavio je mnoge bogoslovske radove i studije, veliki broj popularnih članaka i intervjua, kao i mnogobrojne prevode. Pored članstva u pojedinim uređivačkim odborima bio je urednik Pravoslavnog misionara, časopisa u izdanju Svetog Arhijerejskog Sinoda, kao i Besede, bogoslovskog časopisa Eparhije bačke.

Član je bio Udruženja biblijskih teologa Grčke, Udruženja književnika Srbije, Srpske književne zadruge, Komiteta pokreta za jedinstvo i saradnju duhovno srodnih istočnohrišćanskih naroda i Saveta verskih lidera Evrope Religija za mir.

Član je bio Matice srpske u statusu stalni član saradnik, kao i član Njegoševog odbora Matice srpske i mnogih drugih organizacionih i počasnih odbora.

U periodu povratka našeg naroda veri i Crkvi, krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošloga veka, bio je prvi sveštenoslužitelj koji je na državnoj televiziji u Beogradu, do tada nedostupnoj za crkvene i verske sadržaje, govorio o istinama vere.

U januaru 1990. godine, na praznik Rođenja Gospoda Isusa Hrista, učestvovao je u organizaciji i realizaciji prvog direktnog televizijskog prenosa svete Liturgije iz Sabornog hrama u Beogradu, koji je emitovan na Televiziji Beograd.

Po blagoslovu Svetog Arhijerejskog Sinoda, 1990. godine, u saradnji sa mitropolitom Amfilohijem (Radovićem) i deka Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, arhimandritom Atanasijem (Jevtićem), započeo je pionirski poduhvat pod nazivom Pravoslavni video-bukvar, u realizaciji Sandra-video Beograd.

Sledeće godine, kao Episkop bački, pokrenuo je, zajedno sa g. Miloradom Vučelićem, inicijativu da Eparhija bačka, u saradnji sa Televizijom Novi Sad, započne serijal pod nazivom Bukvar Pravoslavlja. Po njegovom scenariju, tokom osam godina, a uz pomoć stručnih saradnika, tadašnjih koviljskih jeromonaha Porfirija (Perića) i Fotija (Sladojevića), tadašnjeg đakona Vladimira Vukašinovića, pokojne monahinje Nektarije (Karajčić), gospođe Jordanke Lukić, g. Gorana Vukčevića i mnogih drugih saradnika, snimljeno je sto trideset epizoda, kako u našoj zemlji tako i u rčkoj, na Kipru i u Mađarskoj, a emitovanih u toku sedam i po godina kao javna veronauka sui generis pre povratka veronauke u javne škole.

Zbog velikog iskustva u radu sa medijima, obaveštenosti i odmerenosti u nastupu i iznošenju stavova SPC, Sveti Arhijerejski Sabor ga 1992. godine ovlašćuje da saopštava zvanične informacije o životu i radu Srpske Pravoslavne Crkve, a 2009. godine ga zvanično umoljava da se prihvati dužnosti portparola Svetog Arhijerejskog Sabora.

U teškim ratnim vremenima, devedesetih godina prošloga veka, po blagoslovu patrijarha Pavla i Svetog Arhijerejskog Sinoda, učestvovao je u svim važnim razgovorima predstavnika crkve i države, kao i sa političkim predstavnicima Srba u ratom zahvaćenim područjima i sa izaslanicima međunarodne zajednice.

Dao je veliki doprinos unapređenju odnosa Crkve i Države, što je rezultiralo vraćanjem veronauke u osnovne i srednje škole u Republici Srbiji, vraćanjem Bogoslovskog fakulteta u sastav Univerziteta u Beogradu, donošenjem Zakona o Crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji i Zakona o restituciji crkvene imovine.

Predsednik je bio Komisije Vlade Republike Srbije za versku nastavu u školama, čiji je član od njenog osnivanja.

Učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim bogoslovskim i naučnim skupovima i konferencijama, na duhovnim tribinama i u međuhrišćanskim susretima i dijalozima, kao i u domaćim i međunarodnim susretima i dijalozima sa jevrejskim i islamskim zajednicama, ustanovama i organizacijama.

Po njegovom blagoslovu, a pod okriljem manastira Kovilja, otpočeo je rad terapijske zajednice Zemlja živih. Pokrenuo je i rad Dobrotvorne ustanove Eparhije bačke Vladika Platon Atanacković sa Narodnom kuhinjom. Inicirao je pokretanje medijske delatnosti u Eparhiji bačkoj osnivanjem Vinograda Gospodnjeg kao eparhijskog lista, a zatim i Informativne službe Eparhije bačke, Televizijske produkcije i četiri radio-stanice.

Umnožio je broj sveštenoslužiteljâ i unapredio njihov položaj i status. Po njegovom blagoslovu, obnovljeni su stari, a izgrađeni su mnogobrojni novi hramovi u Eparhiji bačkoj.

Za predano služenje Pravoslavnoj Crkvi i Rodu srpskom, vladika Irinej je primio mnoga odlikovanja i priznanja, kao što su: Orden Njegoša prvog reda Republike Srpske, 1993. godine; Orden Svetog cara Nikolaja II Romanova trećeg reda Saveta za društvene nagrade Ruske Federacije, 2010. godine. Svetosavska nagrada Ministarstva prosvete Republike Srbije, 2011. godine; Orden Ravnoapostolnog velikog kneza Vladimira drugog stepena Ruske Pravoslavne Crkve, 2013. godine; Orden Svetih novomučenika kragujevačkih prvog stepena Eparhije šumadijske, 2014. godine; Počasni doktorat (honoris causa) Duhovne akademije u Sankt Peterburgu, 2019. godine; Novembarska povelja Grada Novog Sada, 2020. godine; Krst Vožda Đorđa Stratimirovića, 2021. godine; Srednji krst mađarskog ordena za zasluge Republike Mađarske, 2021. godine; Orden Svetih apostola Petra i Pavla Eparhije buenosajreske i južno-centralnoameričke, 2023. godine; Orden Svete ravnoapostolne Marije Magdaline drugog stepena Svetog Arhijerejskog Sinoda Poljske Pravoslavne Crkve, 2024. godine; Orden Slave i Časti drugog stepena Ruske Pravoslavne Crkve, 2025. godine, i Sretenjski orden prvog stepena Republike Srbije, 2026. godine.

(Tanjug)