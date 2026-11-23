Istraživanje koje je obuhvatilo 50 osoba koje su se našle na ivici smrti pokazuje da su se većini u tim trenucima priviđali prostrani i svetleći prostori, zakrivljeni horizonti ili osećaj okruženosti svetlom.

Istraživačica neurofenomenologije Frans Lerner sa Univerziteta u Haifi u Izraelu i njene kolege želele su da ovom pitanju pristupe vizuelno pošto su smatrali da će na taj način otkriti obrasce koje reči ne mogu da dočaraju, preneo je danas portal Science Alert.

Učesnicima je rečeno da na crtežu treba da prikažu oblik prostora za koji se sećaju da su iskusili i da opišu gde su sebe percipirali unutar tih prostora, kako su se kroz njih kretali i kojih se boja sećaju.

Istraživači su potom sastavili bazu podataka ovih rekonstrukcija i uporedili ih, tražeći sličnosti u geometriji prostora.

Utvrđeno je da se često ponavljaju konusni prostori, koji su uključivali poznati tunel, kao i široki zakrivljeni prostori poput lukova.

Često su učesnici crtali i prostore koji su delovali kao da u potpunosti okružuju posmatrača, poput unutrašnjosti sfere ili ovala.

Od 28 konusnih prostora koje su učesnici rekonstruisali, 22 su bila u crnoj, beloj, sivoj boji ili svetlosti bez prepoznatljive nijanse.

S druge strane, 27 od 31 širokih zakrivljenih prostora bilo je percipirano u boji.

Prema rečima Lernerove i njenih kolega, neurologija i istraživanja percepcije već su dokumentovali neke slične vizuelne odnose.

Jedan primer je takozvani tunelski vid, koji se može javiti kada je dotok kiseonika u mrežnjaču ili mozak poremećen, čime se sužava vidno polje.

Po njenim rečima, prevlast crne, bele i sive boje u prostorima koji podsećaju na tunele ima naučno objašnjenje povezano sa ljudskim vidom.

U uslovima slabog osvetljenja, naše oči postaju manje osetljive na boje dok ćelije osetljive na svetlost, koje su zadužene za gledanje u mraku, preuzimaju funkciju.

Iako su istraživači ranije identifikovali ponavljajuće karakteristike kod osoba koje su doživele kliničku smrt, kao što su tuneli i svetla, malo pažnje je posvećeno prostornoj strukturi ovih iskustava ili načinu na koji ljudi percipiraju sebe dok se kreću kroz njih.

(Tanjug)