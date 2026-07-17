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AMSS: Oprezno tokom vožnje zbog vrućine

08:40

17.07.2026

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Printscreen/YT

Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikend putovanja i smene turista u jeku letnje sezone, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Veći broj vozila je na autoputevima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope zbog čega je moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona, kao i duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Vozači se pozivaju da kreću na put u ranim jutarnjim ili večernjim satima kada su temperature niže i uslovi za vožnju prijatniji.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.Putnička vozila čekaju 45 minuta na prelazu Horgoš za ulaz u zemlju.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Sremska Rača čekaju jedan sat.

(Beta)

Tagovi

AMSS čekanje granični prelaz kamioni

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