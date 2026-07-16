Državna lutrija Srbije uputila hitno upozorenje igračima Loto-a i drugih igara na sreću

Državna lutrija Srbije (DLS) upozorila je javnost da su nepoznata lica neovlašćeno iskoristila ime kompanije, njen logo, igre i vizuelni identitet, kako bi napravila lažni sajt i mobilnu aplikaciju.

Iz DLS-a naglašavaju da „Državna lutrija Srbije kazino“ nije u vlasništvu kompanije i da predstavlja protivzakonitu zloupotrebu brenda, sa ciljem dovođenja građana u zabludu.

Kako je navedeno u hitnom saopštenju, nepoznata lica su bez dozvole koristila obeležja Državne lutrije Srbije, njene igre i prepoznatljiv vizuelni identitet.

„Sajt i mobilna aplikacija ‘Državne lutrije Srbije kazino’, ne pripadaju našoj kompaniji i predstavljaju grubu, protivzakonitu zloupotrebu imena, igara i identiteta Državne lutrije Srbije“, saopšteno je iz kompanije.

DLS je pozvao sve igrače da budu oprezni i da ne ostavljaju svoje podatke, niti uplaćuju novac preko neproverenih platformi koje se predstavljaju kao zvanične.

„Kao odgovorna kompanija, upozoravamo sve igrače da je reč o prevari“, navela je Državna lutrija Srbije, dodajući da je o slučaju obaveštene nadležne institucije Republike Srbije.

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Iz kompanije podsećaju građane da se onlajn igre Državne lutrije Srbije mogu igrati isključivo preko zvaničnog sajta www.lutrija.rs ili uplatom na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije.

DLS još jednom apeluje na sve korisnike da provere izvore pre nego što pristupe igrama ili ostave bilo kakve lične i finansijske podatke, kako bi izbegli moguće zloupotrebe.

(Pančevac)