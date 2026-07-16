Snažne eksplozije iznad Dubaija: Presretnute rakete iznad centra grada u novim iranskim napadima?!

Snažne eksplozije odjeknule su iznad centra Dubaija u četvrtak uveče, a prema izveštajima očevidaca, reč je o presretanju raketa iznad grada u jeku obnovljenih iranskih napada na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, javljaju novinari Euronews-a sa lica mesta.

U međuvremenu, Kancelarija za medije Dubaija izdala je zvanično saopštenje u kojem precizira da se eksplozije nisu dogodile u samom gradu, apelujući na građane da se oslanjaju isključivo na zvanične informacije nadležnih organa.

Najnoviji iranski napadi usledili su prvi put posle nekoliko meseci zatišja, a nakon što su sredinom juna potpisani sporazum o prekidu vatre između SAD i Irana i okvirni plan za okončanje rata. Pre samo nekoliko dana, Iran je pogodio dva broda Emirata u Ormuskom prolazu.

(Euronews)