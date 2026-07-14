Direktor Fonda PIO najavio veće penzije i nove popuste za lečenje

Direktor Fonda PIO, Relja Ognjenović, najavio je na tribini u Pančevu da penzionere pre kraja godine očekuje novo povećanje penzija, kao i značajni popusti na medicinske usluge u privatnom zdravstvenom sektoru putem Penzionerske kartice.

Skup, koji je Fond PIO organizovao u saradnji sa Savezom penzionera Srbije, okupio je oko 320 penzionera iz Pančeva i okoline sa ciljem direktnog razgovora o merama podrške najstarijim sugrađanima.

Ognjenović je istakao da je država kroz paket mera pomoći obezbedila 377,2 miliona evra koji se vraćaju penzionerima nakon decenija njihovog rada i doprinosa. Prema njegovim rečima, sredstva za predstojeće uvećanje penzija i druge vidove pomoći obezbeđena su zahvaljujući stabilnom radu Vlade Srbije, Ministarstva finansija i Fonda PIO.

Kao ekskluzivnu vest, Ognjenović je najavio novu pogodnost koja je proistekla upravo iz predloga samih penzionera sa prethodnih tribina u Vršcu, Kikindi i Somboru. Reč je o širenju mreže partnerstva sa privatnim zdravstvenim ustanovama.

„U narednih mesec do mesec i po dana očekujemo veliku konferenciju za štampu na kojoj ćemo predstaviti ozbiljan tim privatnih klinika i ozbiljne popuste za naše penzionere. To će se pre svega odnositi na laboratorijske analize, ali i na mnoge druge medicinske usluge“, izjavio je Ognjenović.

Tribini je prisustvovala i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Ona je poručila da su ministarstvo i Fond PIO odlučni u borbi protiv zloupotreba trgovaca kojima su najstariji građani često izloženi.

Ministarka je održala i kratku edukaciju o pravima potrošača, apelujući na penzionere da budu posebno oprezni prilikom kupovine na daljinu i putem telefona.

Domaćin skupa, gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović, izrazio je veliko zadovoljstvo zbog organizovanja ovakvog susreta i pozvao prisutne da maksimalno iskoriste priliku i postave pitanja čelnicima institucija, što su pančevački penzioneri u nastavku tribine i učinili.

(Pančevac)