Evo kako da odaberete pravi suncobran za svoj dom i zaštitite se od štetnih sunčevih zraka

U jeku leta zaštita od sunca jedna je od glavnih tema za razgovor. Pored kozmetike, garderobe i aksesoara koji nam štite telo od negativnih uticaja sunčevih zraka, često je potrebno zaštiti se i u ličnom prostoru u kojem boravimo tokom najtoplijih dana u godini.

Odabir pravog suncobrana je veoma važan jer je njegova glavna fiunkcija zaštita od sunca i uživanje na otvorenom, bez opasnosti od nastanka crvenila na koži. Donosimo vam nekoliko saveta koji će vam pomoći da odaberete suncobran po svojoj meri.

Veličina je bitna

Razmislite o veličini suncobrana koja vam je potrebna. Ako želite suncobran za ličnu upotrebu na plaži, manji suncobran će biti dovoljan. Međutim, za korišćenje u dvorištu ili na terasi, ipak će vam biti potreban veći suncobran kako bi „pokrio“ više prostora.

Vrstu prilagodite okruženju

Postoje različite vrste suncobrana, poput klasičnih suncobrana s postoljem, zidnih suncobrana, zglobnih suncobrana, itd. Razmislite o tome koja vrsta najbolje odgovara vašim potrebama i raspoloživom prostoru.