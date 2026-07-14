Predstavnici institucija: Za još veće penzije

Na Čardaku druženje preko tri stotine penzionera iz našeg grada sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Jagodom Lazarević, direktorom Fonda PIO Reljom Ognjenovićem, predsednikom Saveza pezionera Srbije prof. dr Andrejom Savićem i gradonačelnikom Pančeva Aleksandrom Stevanovićem

Prelepi Čardak u Deliblatskoj peščari ugostio je 14. jula pančevačke penzionerke i penzionere i predstavnike nekoliko institucija. Bilo je i govora i pitanja i odgovora. Krenimo hronološkim redom.

Dr Savić je podvukao važnost saradnje Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, kao „izvornog i autentičnog zastupnika interesa ukupne penzionerske populacije”, rekavši da je „inače dobra saradnja ovih dveju institucija poslednjih godina podignuta na još viši nivo”.

Ognjenović je, obraćajući se našim, odlično raspoloženim, najstarijim sugrađankama i sugrađanima, rekao:

– Nadam se da ovo dobro raspoloženje vlada i zbog mera koje smo doneli i da će ovih 377,2 miliona evra koje ćemo vam vratiti posle 40 godina rada i doprinosa bar malo pomoći da živite bolje u ovoj godini, a mi ćemo se truditi da vredno radimo i da sledeće godine isto ovo postignemo. Uskoro će biti poznat i procenat povećanja penzija, koje će biti uvećane pre kraja godine, a sredstva za te namene, kao i za ostale vidove podrške u okviru državnog paketa mera pomoći, obezbeđena su zahvaljujući Vladi Republike Srbije, Ministarstvu finansija i Fondu PIO, bez zaduživanja, kao plod dobrog rada, većih plata i većih prihoda od doprinosa.

Direktor Fonda PIO je najavio da je „zahvaljujući idejama i predlozima penzionera koji su prisustvovali tribinama u Vršcu, Kikindi i Somboru, da putem Penzionerske kartice animiramo više privatnih zdravstvenih ustanova koje će moći da daju popust penzionerima”, obavljeno nekoliko sastanaka, te da će „u narednih mesec i po dana, biti održana velika konferencija za novinare”.

Objasnio je:

– Tu ćemo izaći sa ozbiljnim timom i ozbiljnim popustima za naše penzionere. To će pre svega biti popusti na laboratorijske analize, ali i na mnoge druge usluge koje nude naše privatne zdravstvene ustanove. Gradimo zajedničku budućnost, slušamo naše penzionere i moramo da budemo među ljudima, jer to je najvažnije.

Ministarka Jagoda Lazarević je naglasila da postoji „zajednička spremnost i odlučnost ministarstva i Fonda PIO da se na sve raspoložive načine posvetimo borbi protiv zloupotreba trgovaca kojima su najstariji sugrađani neretko izloženi prilikom kupovine različite robe i usluga”. Ona je, ukratko, penzionerima objasnila kakva su im prava na temu zaštite potrošača i ukazala im na šta posebno treba da usmere pažnju, odnosno apelovala je na njih da budu obazrivi prilikom obavljanja kupovine na daljinu.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović je izrazio veliko zadovoljstvo što je na Čardaku. Kazao je:

– Posebnu zahvalnost želim da izrazim direktoru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relji Ognjenoviću na pozivu. Pokazao je veliko zalaganje da imamo ovakve događaje. Mi smo kao Grad Pančevo vrlo rado prihvatili da budemo deo svega ovde – ovo je fantastična priča: penzioneri i odnos prema njima je od krucijalnog značaja za Srbiju. Mi kao lokalna samouprava radimo sve ono što je u našoj moći kako bi se naši penzioneri osećali što lagodnije i kako bi se tom dobu života prilagodili što lakše.

Naravno, mi smo pouzdan partner Republičkom fondu PIO u svemu što radi, uz to postoji naša odlična komunikacija sa Savezom penzionera, kao i sa Udruženjem penzionera grada Pančeva, čiji članovi nama govore šta je ono što kao Grad možemo da preduzmemo za njih: na istom smo zadatku – rekao je Stevanović.

Gradonačelnik je zaključio:

– Mi smo tu da pomognemo i infrastrukturno i da obezbedimo prostore koji su penzionerima potrebni, kao i da kroz projekte podržimo likovne radionice, sportske sekcije, poput šahovske, ekskurzije i ovakva druženja, gde naši penzioneri stiču nove prijatelje i iz drugih lokalnih samouprava. Grad Pančevo će nastaviti da pruža punu podršku i gradskom udruženju penzionera i Savezu, trudićemo se da njima budemo pouzdan partner, ali i republičkom PIO fondu, kako bi svi penzioneri imali bolji život. Na ovaj način pokazujemo da smo svi zajedno, da smo ujedinjeni i da nastavljamo putem kojim nas vodi predsednik Aleksandar Vučić.

Na kraju, penzioneri su pozvani da predstavnicima institucija postave pitanja u vezi sa svim nejasnoćama koje imaju, što su oni i uradili, a četvoro govornika im je strpljivo odgovaralo. Usledilo je druženje uz posluženje i pesmu.

(Pančevac / S. T.)

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