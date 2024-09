ON JE KOZMETIČAR ZA KRAVE Kad „udari“ pedikir za Cvetulju i Šarulju nema zime: Bata Piroćanac u štali čini čuda

Gornji Milanovac – Ono što su manikiri i pedikiri za ljude to je Bata Piroćanac za krave. Kad kod ovih domaćih životinja „dogori do noktiju“ tada je u štali glavni lik upravo on. I dok kozmetičari koriste fin alat, Bata u svojoj torbi nosi malo gabaritniji alat – klešta, brusilicu i čekić.

– Često me pitaju da li se krave bune, kad im radimo oko nogu. One osete da im činim dobro i sve vreme budu mirne. Često papci prerastu preko, čak i oko pet centimetara. Tada se one oslanjaju na petu, zbog njihove velike težine gube ravnotežu i to ih sve jako boli. Kad imaju taj problem često samo leže u štali i ne idu na ispašu“, rekao je Bata Piroćanac za RINU.

Majstor Bata se ovim poslom bavi čitavu deceniju, a kako kaže zanat je očima krao od starijih. Prvo je svoje umeće oprobao na kravama u svom selu, a onda su ga zvali iz svih delova Srbije. Ni sam ne zna broj onih kojima je doterao papke. Jedna od njih je i Cvetulja, krava iz sela Pranjani kod Gornjeg Milanovca.

– To mi je omiljena krava, obliznila se skoro i šteta je da je bilo šta boli. Već danima nije mogla da ide i pozvala sam Bata, jer samo on je mogao da reši ovaj problem. Sve je kao rukom odnešeno i sada će ponovo moja Cvetulja šetati planinskim proplanicima“, kaže vredna planinka.

Ceo proces sređivanja kravljih papaka traje oko dvadeset minuta, Bato kaže da iz tabana mora da se i pusti krv, kako bi ceo posao bio uspešno završen i kako ovim životinjima više ne bi tgrebala njegova pomoć. Jednom sređeno – zauvek sređeno.

