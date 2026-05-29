Ne kupuj – udomi Crnku i mamu i ćerku

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Crnku i mamu i ćerku

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Crnku i mamu i ćerku.

Crnka

Da li neko želi da udomi mladu ženku izuzetno maznu i dragu?

Ima ona i da jede i da pije, a stavljena joj je ampula protiv buva i krpelja, slobodna je i srećna sama po sebi.

Moguće je da je neko izgubio svoju mezimicu i da baš nju čeka, da će, kad vidi slike, da se javi i tražiti da je udomi, jer ona je neko ko se uvek raduje i takvu energiju prenosi.

Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 064/031-45-35.

Mama i ćerka

Ove dve prelepe duše trenutno su sklonjene sa ulice dok se oporavljaju od sterilizacije, ali tu ne mogu još dugo da ostanu.

Mama ima oko pet godina, a njena ćerkica oko godinu.

Obe su neverovatno umiljate, mazne i željne ljubavi.

Samo im treba neko sigurno krilo i topao dom gde će konačno moći da odahnu i žive bez straha.

Kontakt telefon: 069/214-32-71.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

Ne kupuj – udomi Staforda i Jabukance

Ne kupuj – udomi sestrice sa Tamiša i Braonku