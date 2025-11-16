Dnevni horoskop za 16. novembar: Evo ko upoznaje novu ljubav, a kome će sve ići od ruke

OVAN

Posao: Nametnute obaveze tokom ovog dana mogu poprilično opteretiti većinu Ovnova. Fokusirajte se da sve koliko je moguće korektno uradite.

Ljubav: Od strpljenja i razumevanje druge strane, najviše zavisi hoćete li ovaj dan pregurati sa manjom kolateralnom štetom.

Zdravlje: Pažljivo rukujte sa oštrim predmetima.

BIK

Posao: Evo jednog dana koji bi tipični Bikovi trebalo da provedu u opuštenoj atmosferi, i prikupljanju energije za buduće poslovne obaveze.

Ljubav: Opuštena atmosfera daje vam dobru osnovu da pokrenete i uspešno odradite bar jedan konkretan potez u sferi ljubavi.

Zdravlje: Odlično.

BLIZANCI

Posao: Sačekajte još malo sa pokretanjem ideja za krupne poslovne promene, ali svakako radite na pripremi terena i završetku već započetih poslova.

Ljubav: Moguće da dobijete poziv od stare simpatije, koju nećete tako lako moći da odbijete.

Zdravlje: Vrlo dobro.

RAK

Posao: Opušten dan je pred Rakovima. Mogli biste da ga posvetite nekom omiljenom hobiju, ili pak nekom vidu relaksacije.

Ljubav: Dan bi moglo da vam ulepša moguće novo intrigantno poznanstvo. Budite otvoreni za komunikaciju, može biti vrlo zanimljiva.

Zdravlje: Vrlo dobro.

LAV

Posao: Ovo je povoljan dan za Lavove koji su planirali neke ozbiljne kućne aktivnosti. Potražite i pomoć od najbližih.

Ljubav: Prijatno iznenađenje u sferi ljubavi, za očekivati je da vam danas priredi draga osoba. Potrudite se da uzvratite na makar sličan način.

Zdravlje: Čuvajte se sitnih fizičkih povreda.

DEVICA

Posao: Posvetite se danas razjašnjavaju nekih detalja svojih profesionalnih planova, ali ostavite izvesno vreme i za odmor.

Ljubav: Sasvim izvesno je da da vas kraj vikenda očekuje u pozitivnijem ljubavnom raspoloženju, nego što je to bilo na početku.

Zdravlje: Sasvim zadovoljavajuće.

VAGA

Posao: Nekoliko pozitivnih kontakata i dogovora po pitanju realizacije nekih budućih planova očekuje Vage tokom ovog dana.

Ljubav: Dan je povoljan da uživate u opuštenoj atmosferi i finoj komunikaciji sa dragom osobom.

Zdravlje: Osetljivost grla.

ŠKORPIJA

Posao: Svi su izgledi da i danas većina Škorpija bude aktivna, ali i dovoljno vremena posveti sebi i svojim potrebama.

Ljubav: Moguće da dobijete poziv od stare simpatije, koju nećete tako lako moći da odbijete.

Zdravlje: Odlično.

STRELAC

Posao: Pokušajte danas da se maksimalno odmorite, a razmišljanja vezana za posao stavite u drugi plan.

Ljubav: Nemojte da vas iznenadi direktna izjava ljubavi osobe koja vas duži period simpatiše.

Zdravlje: Dovoljno se naspavajte.

JARAC

Posao: Ništa konkretno što se tiče poslovnih aktivnosti, ali je odličan dan za bavljenje nekom fizičkom aktivnošću, ili po mogućstvu odlazak na izlet.

Ljubav: Povoljna je prilika za bar jedno novo poznanstvo i finu komunikaciju na vašem ljubavnom putu.

Zdravlje: Odlično.

VODOLIJA

Posao: Najtipičniji predstavnici astrološkog znaka Vodolije danas bi mogli biti u najboljem raspoloženju za ozbiljnije poslovne dogovore.

Ljubav: Potencijalna iznenađenja u vidu novih i interesantnih poznanstava može te očekivati i danas. Ukoliko vam je do flerta i koketiranja samo napred.

Zdravlje: Čuvajte se prehlade.

RIBE

Posao: Dosta fizičke energije Ribama tokom ovog dana mogu da oduzmu aktivnosti vezane pre svega za nezavršene poslovne zadatke.

Ljubav: Pokušajte da izbegnete ljubomorne komentare druge strane, budite strpljivi.

Zdravlje: Pad energije.