Ulazak u novi mesec: Vreme je za postavljanje velikih ciljeva!
♈ Ovan (21. mart – 19. april)
- Posao: Početak meseca donosi vam talas nove energije i želju za dokazivanjem.
- Ljubav: Komunikacija sa partnerom je dinamična, ali pazite da ne zvučite previše oštro.
- Zdravlje: Izbacite višak energije kroz intenzivan trening ili trčanje.
- Srećni brojevi: 1, 10, 19
- Boja dana: Vatreno crvena
- Poruka: Prvi korak je uvek najteži, ali vi imate hrabrosti za njega.
- Savet: Ne ulazite u rasprave sa autoritetima na samom početku radne nedelje.
♉ Bik (20. april – 20. maj)
- Posao: Fokusirani ste na finansijske planove i pravljenje budžeta za ceo jun.
- Ljubav: Osećate potrebu za sigurnošću. Partner vam pruža punu podršku.
- Zdravlje: Mogući su problemi sa grlom, izbegavajte hladne napitke.
- Srećni brojevi: 5, 14, 23
- Boja dana: Smaragdno zelena
- Poruka: Stabilnost se gradi polako, budite ponosni na svoj dosadašnji rad.
- Savet: Priuštite sebi laganu večeru i raniji odlazak na spavanje.
♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)
- Posao: Telefon vam ne prestaje da zvoni. Danas ugovarate važne poslove.
- Ljubav: Vaša duhovitost privlači pažnju osobe koju već duže vreme posmatrate.
- Zdravlje: Sjajno se osećate, mentalno ste izuzetno oštri i brzi.
- Srećni brojevi: 3, 12, 21
- Boja dana: Limun žuta
- Poruka: Iskoristite snagu svojih reči da pokrenete pozitivne promene.
- Savet: Zapišite sve ideje koje vam danas padnu na pamet.
♋ Rak (21. jun – 22. jul)
- Posao: Rad iza kulisa ili od kuće donosi vam mnogo više mira i uspeha.
- Ljubav: Povlačite se u svoj svet i analizirate ponašanje voljene osobe.
- Zdravlje: Osećate umor, telu je potreban kvalitetan odmor i više sna.
- Srećni brojevi: 2, 7, 20
- Boja dana: Biserno bela
- Poruka: Dopustite sebi da usporite i napunite baterije za dane koji dolaze.
- Savet: Ne preuzimajte na sebe tuđe emotivne terete i probleme.
♌ Lav (23. jul – 22. avgust)
- Posao: Odličan dan za timski rad i planiranje velikih projekata sa kolegama.
- Ljubav: Prijateljstvo bi danas moglo neočekivano da preraste u nešto mnogo dublje.
- Zdravlje: Imate visok nivo energije, iskoristite ga za druženje na otvorenom.
- Srećni brojevi: 8, 11, 29
- Boja dana: Zlatna
- Poruka: Zajedno sa drugima možete postići ono što sami ne možete.
- Savet: Saslušajte mišljenje mlađih saradnika, imaju dobre ideje.
♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)
- Posao: Nalazite se pod lupom nadređenih, ali vaš profesionalizam blista.
- Ljubav: Poslovne obaveze vam oduzimaju vreme koje biste radije proveli sa partnerom.
- Zdravlje: Moguća je napetost u vratu i ramenima usled stresa.
- Srećni brojevi: 4, 13, 22
- Boja dana: Tamnoplava
- Poruka: Vaš trud i posvećenost detaljima konačno dolaze na naplatu.
- Savet: Napravite pauzu za istezanje na svakih sat vremena rada.
♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
- Posao: Otvaraju se mogućnosti za saradnju sa inostranstvom ili učenje novih veština.
- Ljubav: Žudite za filozofskim razgovorima i nekim ko deli vaš pogled na svet.
- Zdravlje: Osećate se poletno, boravak na svežem vazduhu vam izuzetno prija.
- Srećni brojevi: 9, 18, 27
- Boja dana: Purpurna
- Poruka: Širite svoje vidike i ne bojte se nepoznatih staza.
- Savet: Počnite da čitate novu knjigu ili upišite kurs koji vas zanima.
♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
- Posao: Rešavate komplikovano pitanje nasledstva, poreza ili starih dugovanja.
- Ljubav: Strast je naglašena, ali izbegavajte posesivnost i ljubomorne scene.
- Zdravlje: Vreme je za detoksikaciju organizma i unošenje više vode.
- Srećni brojevi: 6, 15, 24
- Boja dana: Bordo
- Poruka: Svaka kriza krije u sebi priliku za moćnu unutrašnju transformaciju.
- Savet: Oprostite sebi i drugima greške iz prošlosti da biste krenuli napred.
♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)
- Posao: Fokus je na partnerskim odnosima i ugovorima. Pažljivo čitajte sitna slova.
- Ljubav: Slobodni Strelčevi danas mogu upoznati nekoga preko poslovnih kontakata.
- Zdravlje: Skloni ste prejedanju na nervnoj bazi, kontrolišite apetit.
- Srećni brojevi: 7, 16, 25
- Boja dana: Narandžasta
- Poruka: Pronađite kompromis i zlatnu sredinu u svim odnosima danas.
- Savet: Ne donosite važne odluke o zajedničkoj budućnosti u afektu.
♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)
- Posao: Pravite detaljnu listu zadataka za predstojeću nedelju i držite se plana.
- Ljubav: Male svakodnevne navike i pažnja znače partneru više od velikih reči.
- Zdravlje: Obratite pažnju na kolena i zglobove tokom vežbanja.
- Srećni brojevi: 2, 8, 17
- Boja dana: Siva
- Poruka: Disciplina i kontinuitet su ključ vašeg dugoročnog uspeha.
- Savet: Organizujte svoj radni prostor kako biste povećali produktivnost.
♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)
- Posao: Danas ste izuzetno kreativni i pronalazite originalna rešenja za stare probleme.
- Ljubav: Očekuje vas dan ispunjen smehom, flertom i lepim emotivnim iznenađenjima.
- Zdravlje: Odlično ste raspoloženi, vaša pozitivna energija je zarazna za okolinu.
- Srećni brojevi: 3, 11, 30
- Boja dana: Tirkizna
- Poruka: Pustite mašti na volju i dozvolite sebi da uživate u trenutku.
- Savet: Posvetite se nekom hobiju koji ste zapostavili u poslednje vreme.
♓ Ribe (19. februar – 20. mart)
- Posao: Rešavate pitanja vezana za privatni biznis ili radove u kući.
- Ljubav: Želite sigurnost svog doma i mirno veče u krugu najuže porodice.
- Zdravlje: Moguće su blage oscilacije u krvnom pritisku usled promene vremena.
- Srećni brojevi: 4, 12, 26
- Boja dana: Pastelno roze
- Poruka: Vaši koreni vam daju snagu da rastete i idete ka zvezdama.
- Savet: Razgovarajte sa starijim članom porodice, dobićete koristan savet.
