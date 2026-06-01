Ulazak u novi mesec: Vreme je za postavljanje velikih ciljeva!

♈ Ovan (21. mart – 19. april)

Savet : Ne ulazite u rasprave sa autoritetima na samom početku radne nedelje.

Poruka : Prvi korak je uvek najteži, ali vi imate hrabrosti za njega.

Zdravlje : Izbacite višak energije kroz intenzivan trening ili trčanje.

Ljubav : Komunikacija sa partnerom je dinamična, ali pazite da ne zvučite previše oštro.

Posao : Početak meseca donosi vam talas nove energije i želju za dokazivanjem.

♉ Bik (20. april – 20. maj)

Savet : Priuštite sebi laganu večeru i raniji odlazak na spavanje.

Poruka : Stabilnost se gradi polako, budite ponosni na svoj dosadašnji rad.

Zdravlje : Mogući su problemi sa grlom, izbegavajte hladne napitke.

Ljubav : Osećate potrebu za sigurnošću. Partner vam pruža punu podršku.

Posao : Fokusirani ste na finansijske planove i pravljenje budžeta za ceo jun.

♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)

Savet : Zapišite sve ideje koje vam danas padnu na pamet.

Poruka : Iskoristite snagu svojih reči da pokrenete pozitivne promene.

Zdravlje : Sjajno se osećate, mentalno ste izuzetno oštri i brzi.

Ljubav : Vaša duhovitost privlači pažnju osobe koju već duže vreme posmatrate.

Posao : Telefon vam ne prestaje da zvoni. Danas ugovarate važne poslove.

♋ Rak (21. jun – 22. jul)

Savet : Ne preuzimajte na sebe tuđe emotivne terete i probleme.

Poruka : Dopustite sebi da usporite i napunite baterije za dane koji dolaze.

Zdravlje : Osećate umor, telu je potreban kvalitetan odmor i više sna.

Ljubav : Povlačite se u svoj svet i analizirate ponašanje voljene osobe.

Posao : Rad iza kulisa ili od kuće donosi vam mnogo više mira i uspeha.

♌ Lav (23. jul – 22. avgust)

Poruka : Zajedno sa drugima možete postići ono što sami ne možete.

Zdravlje : Imate visok nivo energije, iskoristite ga za druženje na otvorenom.

Ljubav : Prijateljstvo bi danas moglo neočekivano da preraste u nešto mnogo dublje.

Posao : Odličan dan za timski rad i planiranje velikih projekata sa kolegama.

♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)

Savet : Napravite pauzu za istezanje na svakih sat vremena rada.

Poruka : Vaš trud i posvećenost detaljima konačno dolaze na naplatu.

Zdravlje : Moguća je napetost u vratu i ramenima usled stresa.

Ljubav : Poslovne obaveze vam oduzimaju vreme koje biste radije proveli sa partnerom.

Posao : Nalazite se pod lupom nadređenih, ali vaš profesionalizam blista.

♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Savet : Počnite da čitate novu knjigu ili upišite kurs koji vas zanima.

Poruka : Širite svoje vidike i ne bojte se nepoznatih staza.

Zdravlje : Osećate se poletno, boravak na svežem vazduhu vam izuzetno prija.

Ljubav : Žudite za filozofskim razgovorima i nekim ko deli vaš pogled na svet.

Posao : Otvaraju se mogućnosti za saradnju sa inostranstvom ili učenje novih veština.

♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Savet : Oprostite sebi i drugima greške iz prošlosti da biste krenuli napred.

Poruka : Svaka kriza krije u sebi priliku za moćnu unutrašnju transformaciju.

Zdravlje : Vreme je za detoksikaciju organizma i unošenje više vode.

Ljubav : Strast je naglašena, ali izbegavajte posesivnost i ljubomorne scene.

Posao : Rešavate komplikovano pitanje nasledstva, poreza ili starih dugovanja.

♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Savet : Ne donosite važne odluke o zajedničkoj budućnosti u afektu.

Poruka : Pronađite kompromis i zlatnu sredinu u svim odnosima danas.

Zdravlje : Skloni ste prejedanju na nervnoj bazi, kontrolišite apetit.

Posao : Fokus je na partnerskim odnosima i ugovorima. Pažljivo čitajte sitna slova.

♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)

Savet : Organizujte svoj radni prostor kako biste povećali produktivnost.

Poruka : Disciplina i kontinuitet su ključ vašeg dugoročnog uspeha.

Zdravlje : Obratite pažnju na kolena i zglobove tokom vežbanja.

Ljubav : Male svakodnevne navike i pažnja znače partneru više od velikih reči.

Posao : Pravite detaljnu listu zadataka za predstojeću nedelju i držite se plana.

♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)

Savet : Posvetite se nekom hobiju koji ste zapostavili u poslednje vreme.

Poruka : Pustite mašti na volju i dozvolite sebi da uživate u trenutku.

Zdravlje : Odlično ste raspoloženi, vaša pozitivna energija je zarazna za okolinu.

Ljubav : Očekuje vas dan ispunjen smehom, flertom i lepim emotivnim iznenađenjima.

Posao : Danas ste izuzetno kreativni i pronalazite originalna rešenja za stare probleme.

♓ Ribe (19. februar – 20. mart)

Posao: Rešavate pitanja vezana za privatni biznis ili radove u kući.

Ljubav: Želite sigurnost svog doma i mirno veče u krugu najuže porodice.

Zdravlje: Moguće su blage oscilacije u krvnom pritisku usled promene vremena.

Srećni brojevi: 4, 12, 26

Boja dana: Pastelno roze

Poruka: Vaši koreni vam daju snagu da rastete i idete ka zvezdama.