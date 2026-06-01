Magazin

Ulazak u novi mesec: Vreme je za postavljanje velikih ciljeva!

09:00

01.06.2026

Podeli vest:

Foto: Pexels
Foto: Pexels
♈ Ovan (21. mart – 19. april)
  • Posao: Početak meseca donosi vam talas nove energije i želju za dokazivanjem.
  • Ljubav: Komunikacija sa partnerom je dinamična, ali pazite da ne zvučite previše oštro.
  • Zdravlje: Izbacite višak energije kroz intenzivan trening ili trčanje.
  • Srećni brojevi: 1, 10, 19
  • Boja dana: Vatreno crvena
  • Poruka: Prvi korak je uvek najteži, ali vi imate hrabrosti za njega.
  • Savet: Ne ulazite u rasprave sa autoritetima na samom početku radne nedelje.
♉ Bik (20. april – 20. maj)
  • Posao: Fokusirani ste na finansijske planove i pravljenje budžeta za ceo jun.
  • Ljubav: Osećate potrebu za sigurnošću. Partner vam pruža punu podršku.
  • Zdravlje: Mogući su problemi sa grlom, izbegavajte hladne napitke.
  • Srećni brojevi: 5, 14, 23
  • Boja dana: Smaragdno zelena
  • Poruka: Stabilnost se gradi polako, budite ponosni na svoj dosadašnji rad.
  • Savet: Priuštite sebi laganu večeru i raniji odlazak na spavanje.
♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)
  • Posao: Telefon vam ne prestaje da zvoni. Danas ugovarate važne poslove.
  • Ljubav: Vaša duhovitost privlači pažnju osobe koju već duže vreme posmatrate.
  • Zdravlje: Sjajno se osećate, mentalno ste izuzetno oštri i brzi.
  • Srećni brojevi: 3, 12, 21
  • Boja dana: Limun žuta
  • Poruka: Iskoristite snagu svojih reči da pokrenete pozitivne promene.
  • Savet: Zapišite sve ideje koje vam danas padnu na pamet.
♋ Rak (21. jun – 22. jul)
  • Posao: Rad iza kulisa ili od kuće donosi vam mnogo više mira i uspeha.
  • Ljubav: Povlačite se u svoj svet i analizirate ponašanje voljene osobe.
  • Zdravlje: Osećate umor, telu je potreban kvalitetan odmor i više sna.
  • Srećni brojevi: 2, 7, 20
  • Boja dana: Biserno bela
  • Poruka: Dopustite sebi da usporite i napunite baterije za dane koji dolaze.
  • Savet: Ne preuzimajte na sebe tuđe emotivne terete i probleme.
♌ Lav (23. jul – 22. avgust)
  • Posao: Odličan dan za timski rad i planiranje velikih projekata sa kolegama.
  • Ljubav: Prijateljstvo bi danas moglo neočekivano da preraste u nešto mnogo dublje.
  • Zdravlje: Imate visok nivo energije, iskoristite ga za druženje na otvorenom.
  • Srećni brojevi: 8, 11, 29
  • Boja dana: Zlatna
  • Poruka: Zajedno sa drugima možete postići ono što sami ne možete.
  • Savet: Saslušajte mišljenje mlađih saradnika, imaju dobre ideje.
♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)
  • Posao: Nalazite se pod lupom nadređenih, ali vaš profesionalizam blista.
  • Ljubav: Poslovne obaveze vam oduzimaju vreme koje biste radije proveli sa partnerom.
  • Zdravlje: Moguća je napetost u vratu i ramenima usled stresa.
  • Srećni brojevi: 4, 13, 22
  • Boja dana: Tamnoplava
  • Poruka: Vaš trud i posvećenost detaljima konačno dolaze na naplatu.
  • Savet: Napravite pauzu za istezanje na svakih sat vremena rada.
♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
  • Posao: Otvaraju se mogućnosti za saradnju sa inostranstvom ili učenje novih veština.
  • Ljubav: Žudite za filozofskim razgovorima i nekim ko deli vaš pogled na svet.
  • Zdravlje: Osećate se poletno, boravak na svežem vazduhu vam izuzetno prija.
  • Srećni brojevi: 9, 18, 27
  • Boja dana: Purpurna
  • Poruka: Širite svoje vidike i ne bojte se nepoznatih staza.
  • Savet: Počnite da čitate novu knjigu ili upišite kurs koji vas zanima.
♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
  • Posao: Rešavate komplikovano pitanje nasledstva, poreza ili starih dugovanja.
  • Ljubav: Strast je naglašena, ali izbegavajte posesivnost i ljubomorne scene.
  • Zdravlje: Vreme je za detoksikaciju organizma i unošenje više vode.
  • Srećni brojevi: 6, 15, 24
  • Boja dana: Bordo
  • Poruka: Svaka kriza krije u sebi priliku za moćnu unutrašnju transformaciju.
  • Savet: Oprostite sebi i drugima greške iz prošlosti da biste krenuli napred.
♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)
  • Posao: Fokus je na partnerskim odnosima i ugovorima. Pažljivo čitajte sitna slova.
  • Ljubav: Slobodni Strelčevi danas mogu upoznati nekoga preko poslovnih kontakata.
  • Zdravlje: Skloni ste prejedanju na nervnoj bazi, kontrolišite apetit.
  • Srećni brojevi: 7, 16, 25
  • Boja dana: Narandžasta
  • Poruka: Pronađite kompromis i zlatnu sredinu u svim odnosima danas.
  • Savet: Ne donosite važne odluke o zajedničkoj budućnosti u afektu.
♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)
  • Posao: Pravite detaljnu listu zadataka za predstojeću nedelju i držite se plana.
  • Ljubav: Male svakodnevne navike i pažnja znače partneru više od velikih reči.
  • Zdravlje: Obratite pažnju na kolena i zglobove tokom vežbanja.
  • Srećni brojevi: 2, 8, 17
  • Boja dana: Siva
  • Poruka: Disciplina i kontinuitet su ključ vašeg dugoročnog uspeha.
  • Savet: Organizujte svoj radni prostor kako biste povećali produktivnost.
♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)
  • Posao: Danas ste izuzetno kreativni i pronalazite originalna rešenja za stare probleme.
  • Ljubav: Očekuje vas dan ispunjen smehom, flertom i lepim emotivnim iznenađenjima.
  • Zdravlje: Odlično ste raspoloženi, vaša pozitivna energija je zarazna za okolinu.
  • Srećni brojevi: 3, 11, 30
  • Boja dana: Tirkizna
  • Poruka: Pustite mašti na volju i dozvolite sebi da uživate u trenutku.
  • Savet: Posvetite se nekom hobiju koji ste zapostavili u poslednje vreme.
♓ Ribe (19. februar – 20. mart)
  • Posao: Rešavate pitanja vezana za privatni biznis ili radove u kući.
  • Ljubav: Želite sigurnost svog doma i mirno veče u krugu najuže porodice.
  • Zdravlje: Moguće su blage oscilacije u krvnom pritisku usled promene vremena.
  • Srećni brojevi: 4, 12, 26
  • Boja dana: Pastelno roze
  • Poruka: Vaši koreni vam daju snagu da rastete i idete ka zvezdama.
  • Savet: Razgovarajte sa starijim članom porodice, dobićete koristan savet.

(Društvene mreže)

Tagovi

astrologija dnenvi horoskop horoskop zodijak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.