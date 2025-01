Meteorolog Todorović: Čekaju nas ekstremno topli dani! Petak donosi promenu!

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da bi današnji dan mogao da bude rekordan po visini temperature, ali da to nije ništa neobično i da je promenljivost karakteristika klime u Srbiji.

Todorović je rekao da je ovako toplo vreme za ovo doba zime nije uobičajeno ali da se dešava i da skoro svake zime imamo bar nekoliko dana sa ekstremno visokim temperaturama.

– Da vas podsetim da je unazad nekoliko decenija, pa i stotinak godina, temperatura prelazila i 20 stepeni. U Beogradu, poslednji put je to bilo 2001. godine, 7. januara, kada je izmereno 20,27 stepeni. U drugim mestima je čak možda bilo i stepen-dva toplije. I januar prošle godine isto je bio topao, sve negde do 7. januara, a 8. je već padao sneg. Vremenske prilike nisu tako jednoznačno određene, da je sve vreme hladno ili da je sve vreme toplo u zimskim mesecima – rekao je Todorović.

Dodaje da je tako visoka januarska temperatura zabeležena i pre stotinak godina.

– Karakteristika naše klime je upravo u toj promenljivosti. Dosadašnja maksimalna temperatura na današnji dan, 8. januar, zabeležena je pre 30 godina. Znači, danas će biti verovatno i oboren rekord u Beogradu, jer je već sad 19 stepeni. Tako da smo tu negde, desiće se i po neki rekord, ali to se normalno događa – naveo je Todorović.

Na pitanje da prokomentariše tvrdnje britanskih naučnika da će 2025. biti treća najtoplija godina ikada, metereolog odgovara da je to vrlo teško prognozirati.

– I prošla godina je bila ekstremno topla. Gledajući ove nizove od sto i nešto godina verovatno će, po nekoj inerciji, biti i ova u kojoj se sad nalazimo, ali ja ne bih mogao da garantujem, na osnovu iskustva, da će to baš tako da bude. Prognoziranje vremenskih prilika na duži rok je prilično nezahvalno – istakao je Todorović.

Što se tiče prognoze za naredne dane, on kaže da nas čekaju još dva dana ekstremno toplog vremena za januar, a da je petak, 10. januara, dan promene.

– S tim da će već u jutarnjim satima na severu da se oseti prodor hladnog vazduha. Počeće kiša, pa u toku dana taj prodor će da se širi ka jugu, uslovljavajući pad temperature. Počeće kiša, a vrlo brzo će preći u sneg. Uz napomenu da tu ne bi trebalo da bude mnogo padavina, uključujući kišu i sneg, ali je značajno izražen taj prodor izražen po padu temperature – navodi Todorović.

Dodaje da to znači da će sutradan, u subotu 11. i u nedelju 12. januara maksimalna dnevna temperatura biti za nekih 10 do 15 stepeni niža u odnosu na trenutnu.

Što se tiče ledenih dana koje možemo da očekujemo do kraja zime, metereolog ističe da je u principu najveća verovatnoća za ledene dane kraj januara i početak februara, ali da to, ipak, nije svake godine.

– Gledajući sada razvoj situacije iznad Evropskog kontinenta, ne nazire se neko ozbiljno zahlađenje, bar do 20. januara, a verovatno i do kraja januara. Ovo sada od petka i subote biće slabih umerenih mrazeva, u planinama i jakih mrazeva, ali maksimalna dnevna temperatura u nižim predelima biće negde od dva do šest stepeni, što je čak toplije od proseka – prezirao je Todorović.

Govoreći o obilnijim snežnim padavinama, on kaže da se mogu očekivati još dve ili tri takve epizode do kraja zime.

– Ne znam koliko bi tu bilo snega, to je stvarno teško za prognozu. Mi smo za neki dan, 15. januara, na polovini zime. Kada saberemo decembar i ovaj deo januara, biće natprosečno topla zima. Takav će, verovatno, biti i drugi deo zime, i pored kratkotrajnih zahlađenja sa snegom. Tako da će ova zima verovatno da bude malo toplija od proseka za, da kažemo, dva do tri stepena – zaključio je Todorović.

(Pančevac/Novosti)

Upozorenje RHMZ: Otopljenje pa zahlađenje

Za Božić umereno oblačno, negde moguća kiša

BONUS VIDEO