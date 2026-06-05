Nova turistička ruta na Dunavu: Predstavljeni rezultati projekta „Mystical Danube“

U Palati parlamenta u Bukureštu održana je završna konferencija međunarodnog projekta „Mystical Danube“ pod nazivom „Routes Connecting People“. Događaj je okupio partnere iz devet zemalja Interreg Danube Region Programa, uključujući i predstavnike iz Srbije, sa ciljem promocije održivog turizma u manje posećenim područjima.

Tokom dvodnevnog skupa predstavljena je nova međunarodna turistička ruta „Green and Mystical Danube Storytelling Route“. Ova ruta povezuje prirodno i nematerijalno kulturno nasleđe dunavskog regiona kroz autentične lokalne priče, legende i tradiciju. Pored rute, javnosti su predstavljeni Transnacionalna strategija, preporuke za javne politike, kao i nova mobilna aplikacija namenjena turistima.

Konferenciju je otvorio rumunski ministar ekonomije, digitalizacije, preduzetništva i turizma Ambrozie Irineu Darau. Učesnici su drugog dana posetili i pilot oblast Kalaraši u Rumuniji kako bi se upoznali sa praktičnim rezultatima na terenu. Za Srbiju ovaj projekat donosi veliku priliku za bolju vidljivost manje poznatih lokaliteta i ekonomski razvoj ruralnih područja duž Dunava kroz savremene turističke modele.

(Pančevac)