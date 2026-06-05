Mladi ribolovci iz Hajdučice na korak do vrha: Ekipa OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ briljirala na takmičenju u Opovu

SPORTSKI VODIČ: Gde ovog vikenda
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Učenici Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice učestvovali su na Okružnom takmičenju osnovnih škola u pecanju na plovak, održanom u Opovu.
Školski tim su činili Mihajlo Nikolovski, Jovan Gubik i Danilo Florin, dok su im podršku sa obale pružali nastavnici Zoran Šipka i Aleksandar Stojanovski.
U jakoj konkurenciji osam ekipa, mladi sportisti iz Hajdučice pokazali su sjajan sportski duh i borbenost. Iako se ovoga puta nisu izborili za plasman u naredni krug takmičenja, kući su se vratili bogatiji za jedno veliko iskustvo i spremni za nove sportske izazove na vodi.
(Pančevac/S.L)
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