Sportska dešavanja Južni Banat

Mladi ribolovci iz Hajdučice na korak do vrha: Ekipa OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ briljirala na takmičenju u Opovu

12:00

05.06.2026

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Foto: FB/OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Hajdučica

Učenici Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice učestvovali su na Okružnom takmičenju osnovnih škola u pecanju na plovak, održanom u Opovu.

Školski tim su činili Mihajlo Nikolovski, Jovan Gubik i Danilo Florin, dok su im podršku sa obale pružali nastavnici Zoran Šipka i Aleksandar Stojanovski.

U jakoj konkurenciji osam ekipa, mladi sportisti iz Hajdučice pokazali su sjajan sportski duh i borbenost. Iako se ovoga puta nisu izborili za plasman u naredni krug takmičenja, kući su se vratili bogatiji za jedno veliko iskustvo i spremni za nove sportske izazove na vodi.

(Pančevac/S.L)

Tagovi

Hajdučica Opovo OŠ Jovan Jovanović Zmaj školski sport takmičenje u pecanju

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