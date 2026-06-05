Stiže natprosečno toplo leto: Šta nas čeka narednih meseci prema prognozi Nedeljka Todorovića

Predstojeće leto u Srbiji biće natprosečno toplo, ali je još uvek rano i nepouzdano tvrditi da će 2026. godina doneti istorijski rekordne temperature, istakao je meteorolog Nedeljko Todorović za RTS.

Prema njegovim rečima, realnije je očekivati leto slično ili neznatno svežije u odnosu na nekoliko prethodnih godina, dok nas najžešći toplotni talasi sa temperaturama blizu 40 stepeni Celzijusa očekuju tokom jula i avgusta.

Todorović podseća da je jun tradicionalno najkišovitiji mesec u našoj zemlji, te da su trenutna osveženja praćena lokalnim pljuskovima, grmljavinom i gradom potpuno uobičajena pojava.

Analize dugoročnih merenja pokazuju da ekstremne vrućine oko 40 stepeni nisu novost na našim prostorima, jer su beležene i u prvoj polovini 20. veka, prateći prirodnu periodičnost koja se javlja na svakih pet do šest decenija.

Ipak, u poslednjih dvadeset godina primetan je porast broja tropskih dana i noći, naročito u urbanim sredinama.

(RTS)