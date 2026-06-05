Zlato za kovačku „Vločku“ i srebro za „Banatsko kolo“ iz Debeljače

Sjajni rezultati stigli su sa 64. Muzičkog festivala dece Vojvodine održanog u Beočinu, gde su ansambli iz opštine Kovačica ostvarili zapažen uspeh u konkurenciji 30 najboljih sastava pokrajine.

Dečji folklorni ansambl „Vločka“ pri OŠ „Mlada pokolenja“ iz Kovačice osvojio je Zlatnu diplomu i obezbedio plasman na Republičku smotru u Šapcu. Uspeh „Vločke“ upotpunjen je specijalnim nagradama za koreografe Zuzanu Petrikovu i Vjeroslavu Valovcovu za uspešan pedagoški rad, Sebastiana Kizura za solo pevanje, i Lanu Zlohovu za scenski nastup, uz pratnju orkestra pod vođstvom Jana Dišpitera. Sjajan festivalski vikend zaokružilo je Društvo za negovanje tradicija „Banatsko kolo“ iz Debeljače, koje je u kategoriji mešovitih grupa osvojilo srebrno odličje za prikaz igara iz Banata.

(Pančevac/S.L)