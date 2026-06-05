IZAŠAO „PANČEVAC”: Ko čita, ne skita!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 5. juna je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: Pančevo u junu centar kulture u Srbiji – šta se događa; alimentacioni fond, kako do sredstava zbog neplatiša; „Starčevačka noć muzeja”: grad za sebe, iako nije ni opština…

„Pančevac” piše i o razmišljanjima sportistkinje Ive Šulaje, o tome kako je prošao „Etno dan u Kačarevu”, o najvećem i najvažnijem takmičenju srpskih srednjoškolaca ove godine koje je održano u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Izgrađena su još četiri dečja igrališta u našem gradu: na Tesli, u naselju Mladost, kod vrtića „Slavuj” i u Gornjem gradu. O tome je ekskluzivno za „Pančevac” govorila gradska menadžerka Maja Vitman.

– Posebno ističem da su sva dečija igrališta koja je Grad Pančevo izgradio i postavio bezbedna za korišćenje. To potvrđuju sertifikati izdati od strane imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, čime je dokazano da igrališta ispunjavaju sve zahteve Pravilnika o bezbednosti dečijih igrališta. Bezbednost dece za nas nema alternativu i zato su svi rekviziti, podloge i prateća oprema projektovani, ugrađeni i kontrolisani u skladu sa najvišim propisanim standardima.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(„Pančevac” / S. T.)

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