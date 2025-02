PREDSEDNIK VUČIĆ SA GRAĐANIMA MOLA Zadovoljan sam što Mađari i Srbi žive u slozi

Predsednik Aleksandar Vučić boravio je u poseti Severnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu i tom prilikom razgovarao sa građanima Mola.

U razgovoru sa građanima Mola, u opštini Ada, predsednik je izjavio da u tom kraju treba uraditi što više puteva kako bi se spojili svi delovi Banata i olakšao se život ljudima i u severnom Banatu i na putu ka južnoj Bačkoj i srednjem Banatu.

– Gledao sam kako i na koji način je najbolje sve da spajamo od Bečeja do Kikinde i Kanjiže i Kneževca, koje sve puteve da uradimo. I mnogo toga ćemo da napravimo, uradimo, već od marta će biti mašine koje će da spajaju i Čoku sa Crnom Barom i Crnu Baru sa Kneževcem, pa da radimo i oko Kanjiže obilaznicu – rekao je Vučić građanima u Domu kulture u Molu.

Dodao je da se interesovao i kakav je put prema Bečeju, ali i svi drugi putevi.

– Tamo gde je potrebno da intervenišemo, to ćemo da uradimo. Još milion stvari po tom pitanju moramo da napravimo – rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na odnose Srba i Mađara u ovom delu Vojvodine.

– Zadovoljan sam što Mađari i Srbi žive u slozi. Ja sam Srbin, Mađare doživljavam kao braću. Većeg prijatelja u Evropi od njih nemamo. Želeo bih da se svaki Mađar i Srbin isto oseća – rekao je Vučić.

Predsednik je kao veoma važan istakao program pomoći države mladima prilikom kupovine prve nekretnine.

– Mislim da je taj program strašno važan. Vi platite 1.000 evra učešće, vaša rata za stan od 100.000 evra u početku je 97 evra, prve godine, a posle 223 evra. Idealna prilika da mladi odu ranije od roditelja, da se ranije odluče za bračnu zajednicu i potomstvo, da podstaknemo mlade da počnu da rade ranije. Svi mladi ljudi hoće da reše svoje stambeno pitanje na ovaj način. Ovo nema nigde i baš sam srećan zbog tog programa. Ja bih voleo da ostanete ovde. Sad kada prođem kroz Bečej, majka mi je odande, tačno vidim gde ljudi nema. Za nas je važno da nam ljudi ne idu iz sela, malih mesta – rekao je predsednik.

Na pitanje građana o funkcionisanju suda u Adi, imao je jasan i direktan odgovor.

– Sa tim imamo problema širom Srbije. Vidite da pokušamo da ostane prijemna kancelarija ovde u Adi.

Jedna meštanka je rekla da je njena majka uzrujana zbog restitucije, i da je podnela zahtev 2005. godine.

– 2017. godine je Aleksandra Jovanović koja je radila taj predmet održala raspravu u Novom Sadu, i rekla da je sve u redu. Nikako od tada da dobiju rešenje. Kada su ga dobili, stiglo je 18. januara 2025. godine, tada je uručeno. A na koverti je pisalo 9. decembar 2024. godine. Nešto se tu ne podudara. Predmet je vraćanje zemlje koja je bila konfiskovana – kazala je meštanka.

Predsednik je rekao da će njegovi saradnici poraditi na tom pitanju.

Meštani Mola su se dalje interesovali za penzije.

– Isto pitanje imao sam u Čoki što se penzija tiče. Kad god bih želeo nelinearno da povećam onima koji imaju male penzije, uvek bi tražili i oni koji imaju velike penzije. Ja sam svojim roditeljima govorio, kada sam im smanjio penzije, bolje vama nego onima koji imaju male penzije. Meni je otac rekao – ko si ti da deliš pravdu? Potrudićemo se da pronađemo rešenje da niko ne bude oštećen – rekao je.

Predsednik se osvrnuo na to koliko je bitno da se dovode investitori.

– Moramo pokušati da sačuvamo ljude ovde, ali i da podignemo opštinske prihode, da ne zavisite samo od sredstava države. A Mol je divno malo mesto, kako se svi ljudi iz malih mesta takmiče to je prelepo. Kada pitaju ove moje odakle mi je otac, iz Čipuljića, sela kod Bugojna, oni meni kažu znaš li ti koga je sve Čipuljić sve dao. Pa kažu Nedeljko Bilkić, golman Ranko Stojić, i onaj mali što je predsednik Srbije – rekao je Vučić.

Meštane Mola je zanimalo i da li mogu da se nadaju besplatnim udžbenicima za učenike u budućnosti.

– Ovo je najteže pitanje za mene – istakao je predsednik Srbije. – Prvo radimo na tome da se to dogodi u Novom Sadu, Nišu i većim gradovima u Srbiji.

O upadu predstavnika opozicije u zgradu Opštine Bogatić, predsednik je rekao sledeće:

– To je očekivano, kada vidite da vam stvari ne idu, onda morate da radikalizujete sve. Ono što su mislili da su nekoga unizili, uspeli su da unize samo sebe. To od 1945. do 1948. niko nije uspeo da uradi. To je vrlo loše što su probali da urade, ali loše za njih. Valjda su ušli u opštinu, pa pošto ne znaju šta da rade sa opštinom, onda su izašli napolje. Pobedićemo siledžije – naglasio je on.

Predsednika ne zabrinjavaju tansparenti koje pišu srednjoškolci.

– Deca se igraju, ne moraju da razumeju sve, zato su deca. Za 10 godina će se smejati sami sebi. Ništa strašno, nemam šta deci da zameram.

(Pančevac)

Vučić u poseti Banatu! Čoka uz Vučića: Ne postoji srećniji čovek, nego ja kada otvaram puteve!