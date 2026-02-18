Dnevni horoskop za 18. februar: Evo ko menja planove, a kome stiže novac

Ovan

Posao: Budite oprezni u komunikaciji s kolegama jer bi nesporazumi mogli izazvati napetost. Ne preuzimajte previše obaveza odjednom.

Ljubav: Partner može pokazati nesigurnost ili sumnje. Mogući su ljubomorni ispadi, pa budite strpljivi.

Zdravlje: Mogući su problemi s pritiskom ili glavoboljama.

Bik

Posao: Promene na poslu mogu biti iznenadne i stresne, ali i korisne na duže staze. Budite spremni na prilagođavanje. Neki stari nesporazumi mogu isplivati na površinu.

Ljubav: Emocije su pojačane, ali i sklonost tvrdoglavosti. Ako ste u vezi, pokušajte da ne forsirate stvari. Slobodnim Bikovima može se javiti osoba iz prošlosti.

Zdravlje: Moguće su probavne tegobe ili problemi s vratom i ramenima. Obratite pažnju na način ishrane.

Blizanci

Posao: Kreativne ideje dolaze lako, ali biće teško da ih konkretizujete. Možda ćete imati osećaj da vas neko ne shvata ozbiljno. Fokusirajte se na planiranje i budite strpljivi.

Ljubav: Partnerska komunikacija može biti zbunjujuća, pa pokušajte da budete jasni i direktni. Slobodnim Blizancima sledi intrigantno poznanstvo.

Zdravlje: Umor i iscrpljenost. Obratite pažnju na kvalitetan san i izbegavajte preterano analiziranje i razmišljanje o svemu i svačemu, piše Astroputnik.

Rak

Posao: Možete doneti neke važne odluke, ali i biti previše osetljivi na kritiku. Saradnja sa kolegama može biti izazovna, budite oprezni.

Ljubav: Ako ste u vezi, partner može tražiti više pažnje i razumevanja. Slobodnim Rakovima sledi poznanstvo sa osobom koja ih može emotivno uzdrmati.

Zdravlje: Moguće su tegobe sa stomakom i varenjem. Obratite pažnju na ishranu.

Lav

Posao: Neke situacije vas mogu naterati da menjate planove u poslednjem trenutku. Potrudite se da ostanete smireni i pre svega fleksibilni.

Ljubav: Ukoliko ste slobodni, neko vas potajno posmatra.

Zdravlje: Dovoljno se odmarajte. Moguće su glavobolje zbog prevelikog napora.

Device

Posao: Fokusirajte se na detalje i ne dozvolite da vas tuđa nesigurnost izbaci iz ravnoteže. Postoji šansa za poboljšanje finansijske situacije.

Ljubav: Intenzivne emocije mogu vas učiniti nervoznima, ukoliko partner bude insistirao na dubljem razgovoru. Slobodne Device mogu upoznati osobu koja deluje dosta tajanstveno.

Zdravlje: Nervna napetost, izbegavajte stresne situacije.

Vaga

Posao: Mogući su izazovi u komunikaciji sa kolegama, ali vi znate kako da održite balans. Finansije zahtevaju posebnu pažnju.

Ljubav: Ukoliko ste slobodni, neko iz prošlosti može se ponovo pojaviti i jače vas zaintrigirati.

Zdravlje: Moguće su nesanica.

Škorpija

Posao: Odličan je dan za poslovne strategije i dugoročne planove. Možete dobiti važan savet od iskusnije osobe. Samo napred.

Ljubav: Emocije su naglašene, pa ako ste u vezi, ovo je dan za iskrene razgovore.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Strelac

Posao: Dinamičan dan je pred vama, ali i sa potencijalom za nesporazume. Budite jasni u svojim zahtevima i očekivanjima.

Ljubav: Puni ste energije i privlačite pažnju gde god se pojavite. Ako ste slobodni, očekujte neočekivano.

Zdravlje: Pad energije, dovoljno se odmarajte.

Jarac

Posao: Dobijate nove uvide koji vam mogu pomoći da rešite neki problem iz prošlosti. Budite strpljivi u ophođenju sa kolegama.

Ljubav: Slobodni Jarčevi mogu se naći pred važnom odlukom.

Zdravlje: Prijala bi vam fizička aktivnost.

Vodolija

Posao: Neočekivani obrti su i te kako mogući, ali vi znate kako da se prilagodite svakoj situaciji. Neke važe kreativne ideje možete uspešno pokrenuti u realizaciju.

Ljubav: Slobodnim Vodolijama može se desiti iznenadni susret sa osobom iz prošlosti.

Zdravlje: Više sna i hidratacije je vam je potrebno.

Ribe

Posao: Intuicija vam pomaže da donesete prave odluke. Fokusirajte se na završavanje započetih obaveza.

Ljubav: Romantična energija biće vrlo naglašena, ali budite realni u očekivanjima.

Zdravlje: Emocionalna iscrpljenost, pronađite način da se oslobodite stresa.

(preventiv)