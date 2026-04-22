Dan planete Zemlje: Zdravlje ljudi direktno zavisi od stanja prirode

Međunarodni dan planete Zemlje obeležava se u sredu, 22. aprila, s ciljem podizanja svesti o globalnim izazovima koji utiču na očuvanje planete i života na njoj, a Gradski zavod za javno zdravlje Beograd tim povodom poručio je da ostaje posvećen zaštiti životne sredine kao ključnom preduslovu zdravlja stanovništva.

U saopštenju se navodi da, prema Ujedinjenim nacijama, Međunarodni dan Majke Zemlje predstavlja važnu priliku da se ukaže na neraskidivu povezanost očuvanja životne sredine i javnog zdravlja, uz ocenu da zdravlje ljudi direktno zavisi od stanja planete.

– U uslovima klimatskih promena, degradacije životne sredine i sve većeg pritiska na prirodne resurse, zaštita ekosistema predstavlja jednu od osnovnih odgovornosti javnog zdravlja – ističe se u saopštenju.

Iz Zavoda ukazuju da su čist vazduh, bezbedna voda za piće, zdravo zemljište i stabilni klimatski uslovi temeljni faktori zdravlja, dok njihovo narušavanje dovodi do porasta zaraznih i nezaraznih bolesti, problema u snabdevanju hranom i pogoršanja mentalnog zdravlja.

Dodaje se da se klimatske promene prepoznaju kao jedna od najvećih pretnji zdravlju na globalnom nivou, a da ekstremni vremenski događaji, poput toplotnih talasa, poplava, suša i požara, imaju direktne posledice po zdravlje ljudi i dodatno opterećuju zdravstvene sisteme.

Posebno su ugrožene osetljive grupe, uključujući decu, starije osobe, hronične bolesnike i socijalno ugroženo stanovništvo.

Iz GZJZ Beograd naglašavaju da očuvanje životne sredine, iz perspektive javnog zdravlja, predstavlja oblik primarne prevencije, jer smanjenje izloženosti ekološkim rizicima doprinosi manjem broju obolelih, boljem kvalitetu života i dugoročnoj održivosti zdravstvenih sistema.

Kao ključni prioriteti izdvajaju se smanjenje zagađenja vazduha kroz primenu čistih izvora energije i održivog saobraćaja, obezbeđivanje bezbedne vode za piće i adekvatnih sanitarnih uslova, razvoj održivih sistema ishrane, zaštita biodiverziteta radi smanjenja rizika od zoonoza, kao i unapređenje zdravog životnog okruženja, uključujući zelene gradske površine.

U saopštenju se dodaje da institucije javnog zdravlja imaju značajnu ulogu u praćenju ekoloških rizika, davanju stručnih preporuka, podršci donošenju politika zasnovanih na dokazima i jačanju otpornosti zajednica.

Podseća se i da Međunarodni dan Majke Zemlje promoviše kolektivnu odgovornost za očuvanje planete, u skladu sa principima Rio deklaracije iz 1992. godine, koja zagovara uspostavljanje ravnoteže između ekonomskih, društvenih i ekoloških potreba sadašnjih i budućih generacija.

