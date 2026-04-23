Banatski Brestovac: Udruženje ribolovaca biralo rukovodstvo, Novčić ostaje predsednik

Udruženje sportskih ribolovaca „Zlatni karaš“ iz Banatskog Brestovca održalo je u izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i usvojen plan rada za naredni period.

Sastanak je protekao u skladu sa pravilima te organiazcije, a od ukupno 34 aktivna člana, sednici je prisustvovalo 20.

Svih pet tačaka dnevnog reda je usvojeno jednoglasno.

Na sednici je razmatran izveštaj o radu udruženja u 2025. godini, nakon čega je izabrano novo rukovodstvo.

Tako će predsednik upravnog odbora ostati Raša Novčić, dok su članovi odbora Sava Arsenijević, Vladimir Nakić, Saša Popović, Luka Filipović, Kemal Pašić, Nikola Vranić i Saša Milošević, koji je imenovan za blagajnika.

Za članove nadzornog odbora imenovani su Nenad Marković, Jordan Marinković i Vukašin Antonijević.

U okviru plana rada za 2026. godinu predviđen je niz aktivnosti, među kojima su čišćenje priobalja Parka prirode Ponjavica, organizacija takmičenja za decu u pecanju na plovak, kao i nadmetanja za seniore.

Planirana takmičenja u kuvanju riblje čorbe, kao i tradicionalna „štukijada“, odnosno takmičenje u pecanju štuke na živi mamak.

Na skupštini je doneta i odluka da članarina iznosi 1.000 dinara na godišnjem nivou.

Pod tačkom „razno“ članovi su razmatrali dodatne predloge za unapređenje rada udruženja i očuvanje ribljeg fonda i životne sredine.

(Pančevac/J. Filipović)

