Servisne informacije

Havarija: Starčevo ostalo bez vode

16:15

11.04.2026

Foto: Pixabay

Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je u 15 i 30h ostalo
naseljeno mesto Starčevo, bez naselja Šumice.
Sanacija havarije je u toku a vode neće biti do zaveršetka radova na
vodovodnoj mreži

Tagovi

havarija na vodovodnoj mrezi isključenje vode JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo voda

