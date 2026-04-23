Pukovnik Veljović: Za podoficire na neodređeno vreme

U toku je Javni konkurs za osposobljavanje na kursu za podoficire kandidata iz građanstva, u drugom terminu u 2026.

U pančevačkoj kasarni „Narodni heroj Stevica Jovanović” nalazi se Centar za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić”, a njegov komandant je pukovnik Ivan Veljović, koji je postavljen na ovu dužnost krajem januara ove godine.

Kao jedinica u sastavu Komande za obuku taktičkog nivoa, namenjena za realizaciju individualne obuke u institucionalnoj oblasti obuke, Centar je formiran 7. juna 2010. radi obezbeđenja obuke kandidata za podoficire i usavršavanje podoficirskog kadra u Vojsci Srbije.

Pukovnik Ivan Veljović je najpre rekao:

– Na konkursu mogu učestvovati kandidati oba pola i treba da ispune opšte i posebne uslove konkursa. Neki od opštih uslova za prijem su da su rođeni 1990. godine ili kasnije, kao i da su bezbednosno provereni i da nemaju bezbednosne smetnje za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu s propisima kojima je uređeno obavljanje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane.

Naravno, kandidatkinje i kandidati treba da su punoletni, da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da imaju najmanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Logično, srednjoškolsko obrazovanje treba da bude kompatibilno s rodovima i službama za koje se vojno osposobljavanje realizuje.

Pukovnik Veljović dodaje:

– Konkurs je raspisan za ukupno 200 kandidata iz građanstva radi osposobljavanja za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u organizacijskim celinama Ministarstva odbrane Republike Srbije i Vojske Srbije. Izborni postupak se sprovodi po principu eliminacije i obuhvata: psihološku procenu, medicinsko-zdravstvenu procenu, proveru fizičke sposobnosti, komisijski razgovor i bezbednosnu proveru. Kurs za podoficire kandidata iz građanstva se realizuje prema programu kursa u našem centru u Pančevu, kao i u centrima za specijalističku obuku Komande za obuku i jedinicama Vojske Srbije i traje, načelno, šest meseci.

Polaznici kursa su u svojstvu lica na osposobljavanju za podoficira, pa su im obezbeđeni besplatan smeštaj i ishrana, oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, uniforma i sva druga važna sredstva. Tokom osposobljavanja polaznici imaju obezbeđenu zdravstvenu zaštitu i novčana primanja.

– Nakon uspešno završenog osposobljavanja polaznici postaju kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme i proizvođenje u čin vodnika odgovarajućeg roda ili službe. Po završetku kursa polaznik je osposobljen za obavljanje početnih podoficirskih dužnosti u okviru svoga roda, odnosno službe. Kandidati neće moći da biraju mesto službovanja, odnosno jedinicu u kojoj žele da rade – objasnio je pukovnik Veljović.

Sve dodatne informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, sajtu Vojske Srbije www.vs.rs, kao i na brojeve telefona 013/2512-218 i 011/2064-082 radnim danima u vremenu od 13 do 15 sati. Prijave na konkurs se mogu podnositi do 30. aprila, sa odgovarajućim dokumentima, putem pošte na adresu: Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije, Komanda za obuku, Ulica Gardijska broj 5, 11040 Beograd, s naznakom „Za prijem lica na osposobljavanje za podoficire po javnom konkursu”.

(Pančevac / Siniša Trajković)

