Kosmički potres do 18. maja: Mars u Ovnu donosi haos i iskušenja za četiri znaka

Planeta akcije i vatrene energije, Mars, boravi u svom sedištu u znaku Ovna sve do 18. maja. Ova pozicija donosi sirovu snagu i potrebu za brzim ciljevima, ali nosi i visok rizik od brzopletih odluka i eksplozivnih sukoba. Dok jedni koriste ovaj period za napredak, Ovnove, Jarčeve, Rakove i Vage očekuju ozbiljni izazovi.

Ovan

Pojačana je urođena impulsivnost i „kratak fitilj“. Osobe rođene u ovom znaku reaguju pre nego što razmisle, što vodi ka sukobima sa okolinom i samosabotaži.

Savet: Usporite i izbegavajte donošenje odluka u afektu.

Jarac

Stvara se snažan unutrašnji pritisak između kontrole i želje za brzim rezultatima. Gubitak strpljenja vodi ka konfliktima sa autoritetima i ishitrenim poslovnim potezima.

Savet: Ne forsirajte rezultate, disciplina je i dalje vaš najbolji saveznik.

Rak

Ovaj tranzit udara direktno na emocije. Rakovi postaju preosetljivi, skloni pasivno-agresivnim ispadima i iznenadnim izlivima besa koji zbunjuju bliske ljude.

Savet: Pronađite zdrav način da kanališete nagomilanu frustraciju.

Vaga

Nervoza i unutrašnji bunt najviše će uticati na partnerske odnose i brak. Vage će morati da uče kako da naprave kompromis, naročito ako je partner dominantan.

Savet: Sačuvajte mir kroz otvoren razgovor, a ne kroz povlačenje ili svađu.

