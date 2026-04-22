Kosmički potres do 18. maja: Mars u Ovnu donosi haos i iskušenja za četiri znaka
Planeta akcije i vatrene energije, Mars, boravi u svom sedištu u znaku Ovna sve do 18. maja. Ova pozicija donosi sirovu snagu i potrebu za brzim ciljevima, ali nosi i visok rizik od brzopletih odluka i eksplozivnih sukoba. Dok jedni koriste ovaj period za napredak, Ovnove, Jarčeve, Rakove i Vage očekuju ozbiljni izazovi.
Ovan
Pojačana je urođena impulsivnost i „kratak fitilj“. Osobe rođene u ovom znaku reaguju pre nego što razmisle, što vodi ka sukobima sa okolinom i samosabotaži.
Savet: Usporite i izbegavajte donošenje odluka u afektu.
Jarac
Stvara se snažan unutrašnji pritisak između kontrole i želje za brzim rezultatima. Gubitak strpljenja vodi ka konfliktima sa autoritetima i ishitrenim poslovnim potezima.
Savet: Ne forsirajte rezultate, disciplina je i dalje vaš najbolji saveznik.
Rak
Ovaj tranzit udara direktno na emocije. Rakovi postaju preosetljivi, skloni pasivno-agresivnim ispadima i iznenadnim izlivima besa koji zbunjuju bliske ljude.
Savet: Pronađite zdrav način da kanališete nagomilanu frustraciju.
Vaga
Nervoza i unutrašnji bunt najviše će uticati na partnerske odnose i brak. Vage će morati da uče kako da naprave kompromis, naročito ako je partner dominantan.
Savet: Sačuvajte mir kroz otvoren razgovor, a ne kroz povlačenje ili svađu.
