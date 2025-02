PREDSEDNIK SRBIJE NASTAVLJA POSETU BRANIČEVSKOM OKRUGU Obišao fabriku porodice povratnika iz Vićence koja ima četvoro dece

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je danas drugi dan posete Braničevskom okrugu obilaskom manastira Zaova kod Malog Crnića. Nakon toga, predsednik je obišao fabriku „Policart“.

Njega je dočekao otac Marko Pekić sa porodicom, a Vučića je ispred manastira sačekala i grupa građana sa kojima se zadržao u razgovoru.

Vučić sa građanima Malog Crnića

Pre svega je porazgovarao s bračnim parom povratnika iz Švajcarske i mlađim čovekom koji se vratio iz Bolcana u Italiji u Srbiju. Najavio je i dobru vest za Malo Crniće koje će dobiti vrtić a videće se i za kanalizaciju i vodovod. Povratnica iz Švajcarske je predsednika zamolila i za kontakt sa Anom Brnabić jer njena ćerka koja je IT hoće da se vrati u Srbiju iz Švajcarske i treba joj posao. Predsednik je rekao da ostavi telefon i da će joj se „Ana već danas javiti“. Jedan poljoprivrednik je zamolio predsednika za kontakt kome da se obrati jer želi da napravi novi objekat za svinje koje gaji. Drugi se požalio da nije dobio subvencije a predsednik je rekao da je dobro da se požalio jer je predsedniku to posao da se to reši i da će mu se ministar lično javiti. Još jedan mlađi čovek je tražio pomoć za pokretanje biznisa sa 3D štampom po povratku iz Nemačke i predsednik je i njemu rekao da će mu se ministarka javiti. Inače, građani su kao i uvek tražili pre svega puteve.

Obilazak fabrike „Policart“

Predsednik Vučić u okviru drugog dana posete Braničevskom okrugu obišao je i fabriku „Policart“, u Malom Crniću.

Vučića su ispred fabrike sačekali vlasnici, porodica Nikolić, kao i grupa građana.

Fabrika „Policart“ bavi se proizvodnjom poliuretanskih obloga za rotacione štanc mašine, za potrebe kartonske industrije. Fabrika upošljava oko 60 radnika, a osnovala ju je 2016. godine porodica Nikolić, koja se vratila u Srbiju iz Italije.

Predsednik je naglasio da veliki investitori neće u ovako mala mesta jer hoće u industrijske zone, hoće blizinu fakulteta, Beograd i Novi Sad… pa je zato naša najveća šansa u ovakvim mestima upravo privatni faktor, ljudi poput njih koji će otvarati biznise u svojim mestima.

– Ovakve investicije su nam važnije od života, ovo je malo čudo, ovo je spas, ne mogu da skinem osmeh slica, poručio je predsednik rekavši da ovakve stvari znače hleb i život za ljude iz okolnih sela i manjih mesta.

– Za ovakva mesta ovakvi ljudi su nam spas, rekao je predsednik apelujući na vlasnike da se jave ministarstvu i iskoriste svaku pomoć i subvenciju koju država nudi jer na nju imaju pravo.

Upitan kako komentariše cepanje svojih slika u Obrenovcu, odgovorio je da „ako nekome to predstavlja zadovoljstvo, neka cepa, a ja imam preča i pametnija posla“.

Predsednik je potom razgovarao i sa radnicima koji se nisu ustručavali da predsedniku zatraže da se slika s njima što je on sa oduševljenjem prihvatio a jedan od radnika mu je rekao: „Ja sam uvek dobre volje kad Vas vidim predsedniče“.

Predsednik je vlasniku fabrike Draganu Nikoliću rekao da će dobiti orden za Vidovdan, na šta je on rekao da je to velika čast.

Vučić u poseti Kući meda Milošević u Drmnu kod Požarevca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas u selu Drmno kod Požarevca Kuću meda „Milošević“, u okviru drugog dana posete Braničevskom okrugu.

Tamo su ga dočekali brojni građani sa srpskim trobojkama, decom i unucima želeći da ga upoznaju.

Ugostio ga je domaćin Dejan Milošević sa porodicom, a u obilasku su i ministri poljoprivrede Aleksandar Martinović i privrede Adrijana Mesarović.

Vučića su i u Drmnu dočekali građani koji su sa njim želeli da razgovaraju.

Porodica Milošević se pčelarstvom bavi od 1947. godine i već četiri generacije se bave ovim poslom.

Imaju 800 košnica i proizvode sve vrste meda i ostale pčelinje proizvode, uključujući i šampanjac od meda, koji prave jedini u Srbiji.

Miloševići su digli i novu halu za svoj biznis sa pakericama za svoju ambalažu. Predsednik im je rekao da je krenula i jača borba protiv falsifikata u proizvodnji meda što je vlasnik i potvrdio jer je već skočila cena pravog meda.

Reč je o selećem pčelarstvu gde pčelari sele košnice na različite paše širom Srbije. Vučić je bio oduševljen i odlukom sina vlasnika ove kuće koji je završio studije u Beogradu i sa diplomom se vratio u svoje selo da radi na porodičnom biznisu i preuzme ga jednog dana od svog oca. Štaviše, s njim je došla i njegova verenica, gradska devojka koja je rešila da se preseli na selo.

Sem meda, Miloševići proizvode i medovaču i šampanjac od meda a sve svoje proizvode plasiraju u marketima u Braničevskom okrugu ali i drugim delovima Srbije.

Miloševićima su i veliki kupci Kinezi kojima se njihovi proizvodi dopadaju pa ga nose i kući rođacima u Kinu. Zato su na kuću okačili i natpis na kineskom jer im veliki broj kupaca dolazi iz te zemlje.

Ministarka Mesarović je rekla da se sledećeg petka raspisuje program za gazdinstva i pčelare gde država Srbija nudi bespovratnu pomoć za investicije – do 50% besplatno u vrednosti do 3 miliona dinara, što znači da od države oni koji proizvode ili pakuju proizvode od meda mogu od održave da dobiju 25.000 evra.

Manastir Zaova

Po predanju, prvobitna crkva Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila izgrađena je 1385. godine, a manastir se prvi put pominje 1467. godine u turskim spisima.

Današnju crkvu je podigao knez Miloš u 19. veku, a freske na novoj crkvi živopisao je 1849. godine deda čuvene srpske slikarke Milene Pavlović Barili, Živko Pavlović.

Trenutno manastirska crkva služi kao parohijska crkva za tri okolna sela.

Predsednik će u podne prisustvovati otvaranju nove deonice Dunavskog koridora.

(Pančevac/K1info)

