VUČIĆ U POŽAREVCU: Uradili smo puteva više nego Tito, Milošević i DOS zajedno i nećemo da stanemo!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Požaravec, gde se sa govornice u prepunoj sportskoj hali, obratio okupljenima.

Odmah je krenulo skandiranje „Aco, Srbine“.

– Do pre nekoliko kodina bilo je nezamislivo da nam se lekari vraćaju u Srbiju. To je bilo nezamislivo, brojali smo u stotinama hiljada onih koji su odlazili, a sada se ljudi vraćaju. Ono što je problem su deca. Kome ćemo ovo jednog dana da ostavimo. Molim vas da razmišljate u trom pravcu da imamo Srbiju kome da ostavimo posle nas. Jedna sitnica koju sam želeo da vam predstavim, kojom sam hteo da se pohvalim, a to je da sutra otvaramo brzu saobraćajnicu od auto-puta do Požarevca. Samo da imateu vidu jednu stvar, za tako kratko vreme otvoriti 122 kilometra bvrzih puteva i saobraćajnica je neverovatno.

– Za ovih 10 godina poslednjih, sa ovim sutra što ćemo da otvorimo, biće svega 7 km manje, 589 km. Dakle, mi smo za 10-11 godina uradili koliko Tito, Milošević i DOS zajedno. I ne mislimo da stanemo, hoćemo još da gradimo, nastavljamo Požarevac, Za Gradište da završimo, a onda obilaznica oko Golubca, pa ka Brzoj Palanci, Kladovu, Negotinu.

– Što je ovo važno? Nije ovo samo važno što ćete lakše doći do Beograda i što ćete da uštedite 20 minuta vi iz Požarevca, oni iz Golubca 45 minuta. Ne. Važno je zbog nečeg drugog. Sada kada imate ovakvu vezu, brzu saobraćajnicu, kada vam je sat i deset do Beograda, a ne duže od toga, Požarevac postaje idealno mesto za investitore, za dovođenje novih fabrika, za dovođenje novih investitora i otvaranje novih radnih mesta. Apsolutno idealno mesto. I zato sam siguran da ćemo uspeti, i zato sam siguran da ćemo uspeti, i zato sam uveren da iz Požarevca više ljudi neće odlaziti, već će se i vraćati i neki novi ljudi dolaziti, zato što će ovo biti odlično mesto za život.

– Razgovarali smo o tome šta mora da se uradi za Požarevac, šta mora da se uradi za ceo Braničevski okrug. Mnogo stvari. Malo je urađeno, nešto je urađeno za ovo novo odeljenje Požarevačke bolnice. Mi ćemo sada da preuzmemo kompletnu rekonstrukciju da se završi ovaj projekat za stari deo bolnice, 20 miliona evra, i to hitno idemo u ulaganje da to u Požarevcu bude urađeno i završeno. Odmah, koliko u martu krećemo u rekonstrukciju puta Požarevac, 9,5 kilometara, dakle, da to završimo u najkraćem roku. Danas sam gledao u Braničevskom okrugu. U malom okrugu smo toliko uložili u puteve. I ako pogledate od Petrovca ka Žagubici, pa pogledate od Petrovca pa ka Kučevu, pa pogledate sve što smo uradili, dakle, i ka Majdanpeku i ka Požarevcu, dakle, iz pravca Kučeva, ali nam je još mnogo puteva ostalo, posebno lokalnih i regionalnih koji su u lošem stanju.

Moraćemo još mnogo novca da uložimo, da bi ljudi to mogli da vide i da osete. Imamo mesta gde imamo azbestne cevi koje moramo da zamenimo i gde pitanje voda moramo da rešimo. O ogromnom novcu je reč. Samo za Gradište je potrebno 11 miliona evra, za ceo okrug preko 60 miliona evra. I sve su to ulaganja koja nas čekaju, ali izgradnjom brze saobraćajnice. Izgradili smo glavni most za dovođenje investitora. Ovde imamo takvo kulturno blago, ovde imamo takve lepote…

– U ovom delu Evrope imamo neverovatne prirodne lepote, imamo Dunav koji je veličanstveni. Rekao sam vam prošli put u Požarevcu, sada krećemo u izradu projekta za Veliki most, Bačka Palanka, odnosno Bela Crkva, da spojimo Sever Srbije, Vojvodinu, direktno sa Braničevskim okrugom. Zamislite koliko ćete više turista imati i koliko više novca ovde ostaje. Za one koji ne znaju, a iz drugih su delova Srbije, tu je mesto gde je Dunav najširi, ali spaja dve srpske obale. Sa obe obale je Srbija, dakle Sever Srbije, Vojvodina i ovde Braničevski okrug. To je ogroman projekat, ogromna je širina, komplikovano je, ali ne moram da vam kažem šta bi to značilo i za rumunske turiste, koji bi dolazili, i za turiste iz Vrsca, Pančeva, Zrenjanina i svih drugih mesta koji bi želeli da dođu u Braničevski okrug. Dragi prijatelji, mnogo snova imamo. Ljudi bi rekli svako može da sanja, ne može. Samo veliki ljudi i ljudi koji imaju viziju, ljudi koji znaju šta žele, mogu da sanjaju.

– Ovi drugi ne sanjaju, oni samo kritikuju, kibicuju i kritikuju. To može svako. A kad sanjate, onda lestvicu postavite visoko, da probate da preskočite tako visoko i da uradite što je moguće više. I zato se ja nadam i uzdam da sve ove projekte o kojima sam govorio možemo da uradimo i da završimo. Ja ću sutra da odem i u Crniće i u mnoga druga manja mesta iz sela Braničevskog okruga da vam pokažem, da vam ispričam nešto. Ja prvi put kad sam dolazio u Crniće, i sad dolazim u Malo Crniće, ja kažem a kažem u Veliko Crniće. I onda su mi ljudi jedno pola sata objašnjavali da je Malo Crniće u stvari Veliko Crniće, a da je Veliko Crniće mnogo manje od Malog Crnića. Tako sam ja to sve zapamtio i pohvatao. Srbiji je potrebna stabilnost, Srbiji su potrebne godine razvoja. Imam još jednu dobru vest za vas, reći ću vam je, značiću vam, zato što znam koliko volite Srbiju. I onda sam postao zabrinut, kad su krenuli ovi nemiri, čuda, ne zbog toga što brinem za vlast, predsednik sam još godinu i po dana, ne duže od toga, brinem za Srbiju. I nije njima cilj da sruše Vučića, već je njima cilj da sruše Srbiju. Smeta mnogima u inostranstvu, mnogima u regionu smeta što je Srbija najbrže napredovala, što je Srbija imala najveću stopu rasta u Evropi 2024. godine. Ne mogu to da dopuste. Taman su mislili da je Srbija gotova, da su je bacili na kolena. Imali smo svega 1.800.000 zaposlenih u njihovo vreme. Danas imamo 550.000 ljudi više zaposlenih nego u njihovo vreme.

– Srbiju hoće da bace na kolena, a naše je samo da budemo dovoljno pametni, da budemo dovoljno mudri i da sebi kažemo ljudi, ajde da racionalno sagledavamo stvari, da ostavimo emocije po strani, i koga volimo i koga ne volimo. Ajde da vidimo, a kad smo mi to imali stabilan dinar u svojoj istoriji? Pa nikada, imamo ga tek u poslednjih 12 godina. A kad smo mi tu u svojoj istoriji imali veće plate i penzije? Kad je to bilo? Da nije bilo u vreme kralja Milana ili kralja Aleksandra, kog smo ubili valjda zato što nam je spasio Hilandar, pa se time i ponosili što smo ga ubili. Da nije bilo možda u vreme kralja Petra, da nije bilo možda u vreme kralja Aleksandra, kom ni ulicu u Beogradu nismo dali iako su ga ustaše zajedno sa italijanskom, engleskom i bugarskom službom ubile. A kad je bilo bolje? Pa nikad, ali to nikada nećemo reći. Zato što mora da bude još mnogo bolje. Zato što ja nisam srećan i zadovoljan tempom i na svaku prepreku koja nas zaustavlja bih reagovao tako što bih je sklonio i gurao dalje. E zato je potrebno da nastavimo da radimo, da nastavimo da se razvijamo i da nastavimo da verujemo u sebe i da dobro znamo šta nam je cilj. Jer ako mislite da nema povratka u prošlost, ima. Pobede li oni koji su vladali od 2000. do 2012. na bilo koji način vratiće nas u prošlost, popljačkaće i ojadiće Srbiju, ne biste verovali kojom brzinom. A pogledajte, samo nam je dva meseca blokada bilo potrebno da imamo najnižu stopu stranih direktnih investicija u poslednjih deset godina. Samo dva meseca njihovih blokada, nerada i uništili smo Srbiju po pitanju stranih direktnih investicija. Ima jedna dobra vest. Kako smo počeli da odgovaramo i da se bavimo životom, da kažemo da Srbija ne sme da stane. U prvih 15 dana februara povratili smo deo PDV-a, vidi se povratak mali, ali za mene značajan, za mene život znači. Jer vidim da neće ovako Srbiju moći da zaustave. I sad čekam kraj meseca da vidim jesam li bio u pravu.

– Drugim je cilj da konačno završe ono što su zajedno sa svojim političkim slugama u Srbiji počeli 2008. godine kada su proglasili nezavisnost tzv. Kosova. A to je da Kosovo konačno dobije nezavisnost. A naše je da im kažemo ne, mi ćemo da čuvamo ustav i Kosovo u Srbiji. Kosovo i Metohija, sastavni deo Srbije, piše u našem ustavu i to je za nas sveto pismo. Ali ni to im nije dovoljno. Ni sa tim se neće zadovoljiti. Već traže Vojvodinu, najširu autonomiju, pa Vojvodinu Republiku, pa pozivni broj za Vojvodinu. I ništa od toga nećete dobiti. Vojvodina je Srbija jednom zauvek i ništa od toga nećemo dati što može da uništava i rastače Srbiju. Vidite, ne traže oni sve to zato što im se jedan političar dopada manje ili više od nekog drugog. Sve to traže samo da bi mogli da sruše Srbiju. Zato sam došao da vam kažem da od 15. marta formiramo pokret, daćemo mu zajedničko ime dp Vidovdana. Ja sam beskrajno zahvalan svojoj, našoj, srpskoj naprednoj stranci, svima drugima koji su nosili promene, koji su promenili lice ove zemlje. Ali je sada vreme za jedan širi pokret i ljude koji nisu bili u našoj stranci i ljude koji su bili pa nisu bili zadovoljni. Ali ljude koji sanjaju da Srbija bude uspešna, potreban nam je pokret za ljude koji veruju u Srbiju uspeha, koji vole Srbiju više od života, kojima je Srbija sve, koji ne služe stranim interesima, koji hoće da služe samo svom narodu, svojim građanima. Zato vas ja, dragi prijatelji, pozivam da se svi zajedno pridružimo tom pokretu, da probamo da osiguramo budućnost za našu decu, da probamo da napravimo novu viziju Srbije, ne do 2027. već do 2035. i da pokažemo kako to Srbija mora da izgleda.

