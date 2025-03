VUČIĆ IZ BRISELA:Ako je upotrebljen zvučni top – ja više nisam predsednik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Brisela.

– Za nas je od velikog značaja pitanje kada bismo mogli da očekujemo otvaranje klastera. Razgovarali smo o onome što bismo morali da uradimo. Trebalo bi da povećamo usaglašavanje sa EU po pitanju njihovih deklaracija spoljnopolitičkih – rekao je Vučić komentarišući susret sa Martom Kos.

– Razgovoarali smo i o situaciji u regionu. Saglasili se da se očuvanje mira i stabilnosti od presudnog značaja za nas na Balkanu. Da se borimo za mir na Balkanu, jer je to od ogromnom interesa za Evropu u celini. Razgovarali smo i o unutrašnjoj situaciji u Srbiji, i to kakve sam ja imao primedbe, ne bih o tome da govorim – dodao je Vučić.

– Mnogo tema imamo, od bilateralne saradnje Srbije i NATO, do situacije u BiH i regionu. To je od ogromnog značaja za sve nas. Ponašanja i odnosa koji imamo sa KFOR-om na KiM. Sa NATO sada imamo bezbroj tema, ne znam da li će nam to vreme biti dovoljno da kroz sve teme prođemo. Ne znam da li razumete koliko je komplikovana situacija sada u BiH. Sve je na ivici, a svi to hoćemo da izbegnemo. Jedan incident bilo gde i svi smo u problemu. Zato pokušavamo da se to ne desi, zato mi je važno što ću večeras da imam razgovor sa Markom Ruteom. Moram da priznam da je on u svojoj poseti Bosni i Hercegovini bio veoma korektan prema Srbiji – rekao je Vučić govoreći o predstojećem sastanku sa Markom Ruteom.

– Sve je sumanuto. Ja sam danas gledao, malo mi je to bilo zabavno, kako sebe politički ubijaju ovi iz Đilasove stranke. Sve što su objavili, direktno su sebi pucali u nogu, oko zvučnog topa i svega drugog. Na kraju – samo njih da pustite i više ništa ne morate da pokazujete. Što se tiče pretnji Informeru i Draganu Vučićeviću posebno, sladostrašće pojedinih novinara N1 i RTS-a zbog toga, vam sve na najbolji način objašnjava. Ovo za crkvu još nisam čuo. To je da dodate još jednu budalaštinu željama nekih da preuzmu sve što misle da bi trebalo da preuzmu. Kad neko misli da može da preuzme državu, što ne bi da preuzme crkvu. Gledali ste onog nesrećnika u Obrenovcu što je upao u zgradu opštine i viče „kad smenimo patrijarha onda ćemo da kadimo“. Ludaka svuda ima. Što se tiče Đilasa, šta bi on želeo i ko hoće i neće da peva. Kao što sam vam rekao – oni će danas sastanak, pa će prelaznu vladu. Ne bi li se lopovi dočepali vlade bez izbora. Nema ništa od ta posla – rekao je Vučić.

– Ako su naše snage dejstvovale iz zvučnog topa bilo kako i na bilo koji način, pošto i sve što su pokazali potpuno je jasno da se nije desilo, kao što vam sada pokazuju američki, evropski i drugi stručnjaci, ja više nisam predsednik. Ne treba mi nikakav imunitet. Nisam ja kriminalac kao oni, pa da se pozivam na imunitet svaki put. Nisam ja krao pare. Nisam ja uzeo 300 hiljada evra otpremnine od nekoga i kupio dva stana u Beogradu na vodi, nego ovaj od Save Manojlovića kriminalca. Nisam ja imao 619 miliona prijavljenih u APR-u, nego oni. Nego ne mogu da se pomire sa činjenimaca i sa istinom, i ne mogu da se pomire sa tim da postoji neko ko ih se ne plaši. Da ne pričam kako su lagali sa pričom oko Laure Koveši, priču o nadsrepnici i svemu drugom, dva dana pred revoluciju. 13. Lagali sve, kao i sve ove priče što su lagali. To ljudi znaju sve. Pokvarenjacima je svejedno što lažu. Naviknuti su na to što lažu, ali će da nastave. Al ne ide, ne može da prođe. Ja ću da nastavim da radim svoj posao, od prelazne vlade nema ništa. Uskoro će me obavestiti predstavnici većine u Skupštini hoće li da prave vladu ili će da idu na nove izbore, u skladu sa tim ću da se ponašam. Ili ću nekome da dodelim mandat za koga mi oni kažu da je obezbedio većinu u Skupštini, ili ćemo da idemo na izbore. A to kao, oni će da uđu unutra, pa će da bacaju dimne bombe, pa će da zauzimaju ne znam ni ja šta sve, to mačku o rep okačite, nema ništa od ta posla – naveo je on.

– Mi smo kupovali razne stvari, nešto što imaju sve zemlje ovog sveta – Španija, Italija, Grčka, Amerika. To nikada nije upotrebljavano u Srbiji, nikada. Spremao se megafon za upotrebu. Oni su čak napisali na N1 „evo vam ga dokaz, ovo je bila njihova vežba kako to treba da se izvede“ I vi lepo čujete kako sa tog megafona „molim vas, ne približavajte se ogradi, udaljite se odatle…“ Eto, to su oni videli. A onda su videli dodatni dokaz. To vozilo nije se pomeralo od 7 ujutru do 22 i 19 ili 22 i 29 sa tog mesta. Sve je jasno kao dan, i svakome je sve jasno. Ja sam veoma precizno rekao, pošto ti lažovi vole da izvuku nešto iz konteksta – „vorteks“ nikada nije bio u Srbiji, koji je mnogo jači, koji je mnogo ozbiljnije oruđe. Nijedna vrsta „vorteksa“. A što se ovoga tiče, nikada nije upitrebljavano, nikada nigde, pa ni ovoga puta. Čak ni megafon nije upotrebljen, jer je sve bilo mirno, nije imalo nikakve potrebe da se to koristi. Toliko o megafon prevarantima. Ponavljam – jedan dokaz da je zvučni top upotrebljen protiv demonstranata, i ja nisam predsednik. I džabe im, možete da se smejete, da lažete koliko hoćete, ne vredi vam – zaključio je Vučić odgovarajući na pitanje o lažima Marinike Tepić.

(Pančevac/Novosti)

