PANČEVO – Na uglu ulica Svetog Save i Vojvode Radomira Putnika, oboren je pešak. Zbog povrede ruke prevezen je do ortopeda. Na Tesli kod Arome, povređena je jedna osoba. Zbog povrede vrata, nakon pregleda prevezena je do ortopeda.

Lekari Hitne pomoći nisu imali intervencije na javnim mestima.

Bilo je 13 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici. Transporata van grada je bilo 30, a u pratnji lekara devet.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledan je 41 pacijent, među kojima je bilo osmoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)