Pročitajte šta nam zvezde savetuju za današnji dan, 21. novembar, vezano za posao, ljubav i zdravlje, piše Astroputnik.

Ovan

Posao: Bićete spremni da povučete odlučan potez, ali okolnosti mogu zahtevati da promenite prvobitni plan. Moguće su iznenadne promene u dogovoru ili neslaganje sa osobom koja ima drugačije prioritete. Ne ulazite u raspravu po svaku cenu,sačekajte da proverite sve činjenice.

Ljubav: U vezi će se smenjivati jaka privlačnost i potreba da svako zadrži svoju slobodu, pa će kompromis biti važniji od dokazivanja. Slobodni bi mogli da obnove komunikaciju sa osobom sa kojom su ranije imali nedovršenu priču ili da se iznenada nađu u situaciji da moraju da odluče da li žele novi početak.

Zdravlje: Moguća je pojačana napetost i glavobolja.

Bik

Posao: Saradnja sa poslovnim partnerima može doneti korisne rezultate, posebno ako budete spremni da saslušate i drugačiji predlog.

Ljubav: Slobodni bi mogli da se zainteresuju za osobu koju mogu upoznati tokom kupovine, obavljanja svakodnevnih poslova ili neke sasvim neplanirane kratke posete.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Blizanci

Posao: Dan može biti dinamičan i pun promena, naročito ako radite sa informacijama, dokumentacijom ili stevezani zarokove. Moguće je da ćete morati brzo da reagujete naneku odluku, ali nemojte slati važnu poruku niti potpisivati dokument dok ne proverite sve pojedinosti.

Ljubav: U partnerskom odnosu biće važno da ne tumačite svaku partnerovu primedbu kao kritiku. Slobodni bi mogli da započnu dopisivanje sa osobom koja živi u drugom gradu ili da se zainteresuju za nekoga preko interneta.

Zdravlje: Moguća je nervna napetost i osećaj mentalne preopterećenosti.

Rak

Posao: Možete dobiti priliku za dodatnu zaradu ili razgovarati o povoljnijim uslovima, ali nemojte dozvoliti da vas entuzijazam navede na preveliko ulaganje ili obećanje koje je teško ispuniti.

Ljubav: Partner bi mogao da pokrene pitanje zajedničkih troškova ili porodičnih planova, pa će biti važno da razgovarate bez prebacivanja. Slobodni bi mogli da dožive prijatno iznenađenje kroz poziv na koncert, predstavu ili drugi događaj koji će ih izvesti iz uobičajene rutine.

Zdravlje: Obratite pažnju na oscilacije energije i nemojte se iscrpljivati fizičkim naporom.

Lav

Posao: Bićete veoma ambiciozni i želećete da pokažete koliko možete da postignete. Ipak, moguća su neslaganja sa nadređenima ili iznenadna promena plana, zato birajte bitke i ne reagujte impulsivno na svaku primedbu. Dobar je trenutak da pokažete inicijativu, ali uz realnu procenu mogućnosti.

Ljubav: U vezi može biti mnogo strasti, ali i potrebe da se usklade različite želje. Slobodni bi mogli da privuku pažnju osobe koja im se već dopada, a jedan neočekivan poziv mogao bi da dovede do susreta.

Zdravlje: Mogući su umor i pad energije, nemojte forsirati tempo niti zanemarivati potrebu za odmorom.

Devica

Posao: Povucite se iz nepotrebne gužve i usredsredite na zadatke koje možete da završite samostalno. Iza kulisa možete pripremati važan potez, ali nemojte donositi odluke na osnovu nepotpunih informacija. Proverite rokove i sve što zahteva preciznost.

Ljubav: Partneru će značiti vaša podrška, čak i ako je ne bude otvoreno tražio. Slobodni bi mogli da se iznenade porukom osobe sa kojom su izgubili kontakt.

Zdravlje: Moguća je iscrpljenost i potreba za više sna.

Vaga

Posao: Imaćete priliku da se dogovorite oko zajedničkog projekta, ali nemojte prihvatati nejasno podeljene obaveze niti preuzimati tuđi deo posla.

Ljubav: U vezi ćete želeti više pažnje i nežnosti, a partner bi mogao da bude spremniji na kompromis nego prethodnih dana. Slobodni bi mogli da otkriju da neko iz kruga prijatelja gaji osećanja koja do sada nije pokazivao.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Škorpija

Posao: Moguće je da ćete se suočiti sa promenom odluke nadređenog ili neočekivanim zahtevom, ali ne dozvolite da vas to izbaci iz takta. Važno je da sačuvate profesionalni autoritet i da ne ulazite u borbu za prevlast.

Ljubav: Partner bi mogao da vam zameri što ste previše usmereni na posao ili lične ciljeve. Slobodni bi mogli da se zainteresuju za osobu koju mogu upoznati tokom putovanja, na predavanju ili u razgovoru o nečemu što ih istinski inspiriše.

Zdravlje: Moguća je napetost u mišićima i glavobolja.

Strelac

Posao: Možete dobiti ohrabrujuću vest ili podršku za plan koji vam je važan, ali proverite sve formalnosti pre nego što krenete u realizaciju.

Ljubav: Partner bi mogao da predloži put ili zajedničku aktivnost koja će vam vratiti osećaj bliskosti. Slobodni bi mogli da započnu poznanstvo tokom putovanja ili da se zbliže sa osobom koja ima drugačije životno iskustvo i pogled na svet.

Zdravlje: Bez značajnijih zdravstvenih upozorenja.

Jarac

Posao: Nećete želeti da zavisite od tuđih odluka, ali ćete morati da razmotrite i interese druge strane. Izbegavajte impulsivne finansijske poteze.

Ljubav: U vezi ćete želeti više poverenja i iskrenosti, a razgovor o intimnim pitanjima mogao bi da razjasni ono što vas opterećuje. Slobodni bi mogli da obnove kontakt sa osobom sa kojom postoji snažna privlačnost.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vodolija

Posao: Možete dobiti predlog za saradnju, ali će biti važno da pažljivo procenite osobu sa kojom ulazite u posao. Ne dozvolite da vas nečiji pritisak navede da odmah prihvatite uslove.

Ljubav: Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga na putu, tokom seminara ili kroz kontakt sa osobom koja živi u inostranstvu.

Zdravlje: Bez značajnijih zdravstvenih upozorenja.

Ribe

Posao: Obaveze, rokovi i svakodnevna organizacija zahtevaće više energije nego što ste planirali. Moguće je da će se pojaviti dodatni zadatak ili promena rasporeda, pa nemojte preuzimati sve na sebe. Dobra organizacija pomoći će vam da izbegnete nepotrebnu žurbu.

Ljubav: Partneru će značiti da pokažete da računate na njega i u praktičnim stvarima, a ne samo kada imate slobodnog vremena..

Zdravlje: Mogući su umor i pad vitalnosti; odmorite se i izbegavajte preterivanje.

(Astroputnik)