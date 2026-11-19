Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na opasnost po bezbednost građana zbog snažne oluje koja se očekuje na području Vojvodine i Beograda. RHMZ prognozira olujne i orkanske udare vetra brzine od 80 do 110 kilometara na čas.

Građanima je stigla i SMS poruka sa upozorenjem na jaku oluju sa snažnim naletima vetra više od 100 kilometara na čas.

„Opasnost po bezbednost ljudi i životinja. Oluja može naići iznenada. Preporuka je da ne krećete na put. Zaštitite vozila i imovinu“, navedeno je u upozorenju MUP-a.

RHMZ navodi u upozorenju da se tokom večeri u zoni hladnog fronta, koji će se premeštati u zapadnoj visinskoj struji, očekuju olujni i orkanski udari zapadnog i severozapadnog vetra.

Na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda, prognoziraju se udari vetra od 80 do 110 kilometara na sat.

(RTS)