Horoskop za 21. novembar: Ko će imati dinamičan dan, a ko će dobiti dobru vest
Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.
08:30
21.11.2026
Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.
Ujutru mestimično magla ili niska oblačnost. Pre podne malo do umereno oblačno i suvo, a sredinom dana novo naoblačenje sa jugozapada koje će u oblastima južnije od Save i Dunava uslovljavati kišu i lokalne pljuskove.
Vetar slab i umeren jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni pravac i pojačanju. Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.
U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno mestimično sa kišom, a u ponedeljak uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.
Od utorka hladnije ujutru mestimično sa mrazem, a tokom dana sa najvišom temperaturom ispod 10 stepeni. U utorak i sredu suvo i hladno, a od četvrtka promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše.
(Pančevac)