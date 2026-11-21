Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.

Ujutru mestimično magla ili niska oblačnost. Pre podne malo do umereno oblačno i suvo, a sredinom dana novo naoblačenje sa jugozapada koje će u oblastima južnije od Save i Dunava uslovljavati kišu i lokalne pljuskove.

Vetar slab i umeren jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni pravac i pojačanju. Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.

U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno mestimično sa kišom, a u ponedeljak uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.

Od utorka hladnije ujutru mestimično sa mrazem, a tokom dana sa najvišom temperaturom ispod 10 stepeni. U utorak i sredu suvo i hladno, a od četvrtka promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše.

(Pančevac)