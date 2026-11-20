Zbog povećanog interesovanja putnika zaposlenih u firmama u Tehnološkom parku, od 18. novembra izmenjen je režim saobraćaja na gradskoj liniji 10, koja povezuje tržni centar „Stop šop“ i Pavliš.

Svakodnevni polasci iz Pavliša ka „Stop šopu“ u 5:20, 13:30 i 21:25, umesto dosadašnjom trasom preko stajališta „Novo groblje“, „Trg Andrije Lukića“ i „Mlin“, saobraćaju preko stajališta u Tehnološkom parku, a zatim nastavljaju postojećom trasom preko Železničke stanice. U suprotnom smeru, po istom režimu saobraćaju postojeći polasci u 5:50 i 22:10, kao i polazak u 14:10, umesto dosadašnjeg polaska u 14:30. Ostali polasci na liniji 10 u oba smera nastavljaju da saobraćaju po dosadašnjem redu vožnje.

Ovom izmenom, linija 10 postala je treća linija koja saobraća kroz Tehnološki park, uz linije 5 i 8, tako da je ova industrijska zona sada povezana sa većinom delova Vršca i sa naseljenim mestima na teritoriji grada. Kako bi javni prevoz bio efikasniji, a povezanost bolja, u narednom periodu moguće su dodatne izmene reda vožnje i stajališta javnog prevoza. U istom periodu nadležne inspekcijske službe Grada Vršca vršiće intenzivnu kontrolu obavljanja delatnosti prevoza putnika na celoj teritoriji grada. Aktuelni red vožnje, kao i sve izmene možete pratiti na portalu Grada Vršca.

(Grad Vršac)